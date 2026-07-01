میرزایی: عملکرد مزرعه کلزا در سراب نیلوفر کرمانشاه ارزیابی شد

امانالله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فصل برداشت محصول استراتژیک کلزا در سطح مزارع شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در راستای سنجش دقیق عملکرد تولید کلزا و همچنین شناسایی و معرفی کشاورزان برتر و پیشرو بخش کشاورزی در چهلمین دوره انتخاب نمونههای این حوزه، برنامههای ارزیابی تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان کرمانشاه در تشریح روند این ارزیابیها افزود: بر همین اساس، عملیات تخصصی کیلگیری (برآورد میزان محصول در واحد سطح) از مزرعه کلزای متعلق به آقای میثم زرافشانی، واقع در دهستان سراب نیلوفر از توابع شهرستان کرمانشاه با دقت کامل انجام شد.
وی با اشاره به حضور تیمهای ارزیاب در این فرآیند بیان کرد: این ارزیابی میدانی با حضور مستقیم کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی و تحت نظارت دقیق کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی صورت گرفت تا تمامی مراحل برداشت و سنجش بر اساس استانداردهای ابلاغی پیش برود.
میرزایی در خصوص جزئیات فنی این بازدید کارشناسی تصریح کرد: در جریان این حضور میدانی، میزان عملکرد مزرعه به صورت دقیق برآورد گردید و در نهایت صورتجلسه برداشت محصول به تأیید کارشناسان رسید.
وی تأکید کرد: در این فرآیند، شاخصهای بسیار مهمی نظیر وضعیت کلی تولید، میزان یکنواختی سطح مزرعه، کیفیت بوتههای کشت شده و شرایط حاکم بر زمان برداشت به طور کامل مورد بررسی فنی و تخصصی قرار گرفت تا در نهایت تصویر روشن و دقیقی از عملکرد واقعی این مزرعه به دست آید.
نتایج کیلگیری؛ مبنای انتخاب کشاورزان برتر
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: نتایج به دست آمده از این عملیات کیلگیری، پس از انجام بررسیهای تکمیلی کارشناسی و ارزیابیهای فنی، به صورت مستقیم در فرآیند انتخاب و معرفی کشاورزان نمونه و برتر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به عنوان مبنای اصلی ارزیابی نهایی عملکرد بهرهبرداران این عرصه لحاظ میگردد.
نظر شما