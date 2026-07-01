به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلیوند اظهار کرد: همزمان با آغاز برداشت کلزا در مزارع استان، عملیات خرید تضمینی این محصول راهبردی در مراکز خرید آغاز شده و روند تحویل محصول توسط کشاورزان با سرعت مطلوب در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون حدود یکهزار و ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان خریداری شده و با ادامه برداشت در شهرستانهای تولیدکننده، پیشبینی میشود میزان خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت به بیش از یکهزار و ۵۰۰ تن برسد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری سه مرکز خرید در نقاط مختلف استان برای تحویل محصول کلزا فعال شدهاند تا فرآیند خرید و تحویل محصول در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
جلیلیوند با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانههای روغنی تصریح کرد: کلزا از محصولات راهبردی بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین روغن خوراکی کشور، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی دارد و حمایت از تولیدکنندگان این محصول در اولویت برنامههای وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی از کشاورزان خواست پس از برداشت، محصول خود را در سریعترین زمان به مراکز خرید تحویل دهند تا ضمن حفظ کیفیت، فرآیند خرید تضمینی و پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
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