فرماندار دیر: ظرفیت های شهرستان برای توسعه روستاها استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن شهرستان دیر با قدردانی از عملکرد و تلاش‌های مدیر سابق این بنیاد در شهرستان ، بر نقش مؤثر وی در پیشبرد برنامه‌های این مجموعه و خدمت‌رسانی به مردم شهرستان تأکید کرد.

فرماندار دیر خواستار تداوم مسیر خدمت، تسریع در اجرای طرح‌های مسکن و عمران روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه شهرستان دیر شد.

طی حکمی از سوی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، رضا فدایی به عنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان دیر منصوب و معرفی شد؛ همچنین از خدمات غلامرضا بهمنی مدیر سابق این مجموعه تقدیر و وی به افتخار بازنشستگی نائل شد.

رضا فدایی از نیروهای جوان، کارآمد و باتجربه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر است که پیش از این در سمت معاون بنیاد مسکن شهرستان دیر فعالیت داشته و با ظرفیت‌ها، مسائل و روند اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن در این شهرستان آشنایی دارد.