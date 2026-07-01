روند کاهشی تعداد موالید در اصفهان زیر ۱۰ درصد در سال است

حمید گله داری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت اطفال در استان اصفهان ثابت مانده است اما تعداد ازدواج ها روند کاهشی را به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه بطور میانگین هر سال ۸ درصد کاهش تعداد موالید در استان اصفهان داریم، ادامه داد: نرخ باروری کلی در سال ۱۴۰۴ بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، حاکی از تداوم روند کاهشی برخی شاخص‌های جمعیتی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: به طور میانگین در مراکز بهداشتی استان، ۴۴ درصد زنان سنین باروری فراخوان شده و خدمات مشاوره فرزندآوری دریافت کرده‌اند.

وی درباره شاخص مرگ‌ومیر مادران باردار گفت: نسبت فوت مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در سال‌های شیوع کرونا (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) به بالاترین میزان خود رسید، اما پس از آن روند کاهشی داشته است و اکنون این شاخص در استان از میانگین کشوری پایین‌تر است، هرچند هدف نهایی باید رسیدن به نرخ صفر باشد

گله داری با بیان اینکه شاخص سزارین در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است، خاطرنشان کرد: این روند باید کنترل و کاهش یابد و تدابیر ویژه‌ای برای بیمارستان‌هایی که با افزایش آمار سزارین مواجه هستند، در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح آمایش امید اظهار داشت: هدف‌گذاری این طرح رسیدن به نرخ باروری ۲.۵ تا پایان سال ۱۴۰۷ است که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی گسترده و تلاش مستمر بوده و کاری بسیار دشوار خواهد بود.

وی اهداف فرعی این طرح را شامل کاهش فاصله زمانی بین ازدواج و فرزندآوری، کاهش سالانه ۵ درصدی آمار سزارین، افزایش تعداد موالید حاصل از مشاوره‌های فرزندآوری و کاهش مرگ‌ومیر مادران برشمرد.

معاون بهداشتی دانشگاه درباره رویکردهای اجرایی این برنامه گفت: حل مسائل جمعیتی بر پایه زیست‌بوم هر منطقه با رویکرد منطقه‌محور و محله‌محور از مهم‌ترین راهبردهای طرح است و تمرکز ویژه‌ای بر توسعه و تقویت مشاوره‌های فرزندآوری و افزایش تعداد موالید در نظر گرفته شده است.

گله‌داری افزود: طرح آمایش امید به شهرستان‌ها ابلاغ شده و برای هر شهرستان اهداف مشخصی در حوزه افزایش موالید تعیین شده است. همچنین از ظرفیت گروه‌های مردمی و فعالان حوزه سلامت استفاده شده و کلاس‌های آمادگی برای زایمان از نظر کمی و کیفی ارتقا یافته است. طرح فتحان نیز در کنار طرح آمایش امید در دستور کار قرار دارد.

وی با استناد به مطالعات انجام‌شده در حوزه جمعیت تأکید کرد: نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ باروری در کشور بیش از آنکه ناشی از کاهش تمایل به فرزندآوری باشد، نتیجه کاهش امکان و توان فرزندآوری در میان خانواده‌ها است. بر این اساس، سیاست‌گذاری‌ها باید معطوف به افزایش امکانات و توانمندی خانواده‌ها باشد و اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت به‌تنهایی پاسخگوی این چالش نخواهد بود.

معاون بهداشتی دانشگاه استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها، برگزاری جلسات مشورتی و بهره‌گیری از ظرفیت خیران را از راهکارهای مؤثر این حوزه دانست و افزود: لازم است شرح وظایف دستگاه‌های مختلف به‌دقت مشخص شود، همکاری با گروه‌های مردمی تقویت گردد و گروه‌های هدف برنامه‌ها متناسب با شرایط هر منطقه تعریف شوند.

گله‌داری با تأکید بر ضرورت طراحی سازوکارهای دقیق برای رصد و نظارت بر اجرای برنامه‌های جمعیتی گفت: تعیین شیوه‌های مشخص برای پایش و ارزیابی برنامه‌ها می‌تواند نقش مهمی در موفقیت سیاست‌های فرزندآوری و تحقق اهداف جمعیتی استان داشته باشد.