دعوت روحانیت مبارز ورامین از مردم برای حضور در مراسم تشییع«رهبر شهید»

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه روحانیت مبارز ورامین در بیانیه‌ای با اشاره به شهادت «رهبر شهید»، این رویداد را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع تقلید، خانواده شهدا و مردم ایران تسلیت و تبریک گفت و از مردم ورامین برای حضور در تجمع‌ها و برنامه‌های اخیر قدردانی کرد.

در این بیانیه، از حضور هزاران نفر از مردم ورامین در آیین‌های برگزارشده طی روزهای گذشته به‌عنوان نشانه‌ای از حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی یاد شده و از شهروندان خواسته شده است در مراسم وداع و تشییع نیز حضوری گسترده داشته باشند.

جامعه روحانیت مبارز ورامین همچنین تأکید کرده است که حضور مردم در این مراسم، «نمایشی از ولایتمداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی» خواهد بود.

در بخش دیگری از این بیانیه، با تأکید بر ادامه مسیر «رهبر شهید» تحت هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای، طراحی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به شدت محکوم شد.

نویسندگان بیانیه تاکید کردند: این اقدامات به اهداف مورد نظر نرسیده و خون شهدا دامان عاملان این حوادث را خواهد گرفت.

این بیانیه در پایان از مردم دیار شهدای ۱۵ خرداد خواسته است، با حضور در مراسم وداع و تشییع، همبستگی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کنند.