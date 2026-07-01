به گزارش خبرگزاری مهر، «مهند العقابی» مدیرکل رسانه نیروهای حشدالشعبی در تشریح شخصیت امام شهید گفت: هنگامی که به شخصیت امام خامنه‌ای شهید می‌اندیشیم، تنها یک سیاستمدار در ذهن مجسم نمی‌شود، بلکه از مکتبی کامل سخن می‌گوییم که عقیده، جهاد و ایثار آن را ساخته است. شاید بارزترین ویژگی این شخصیت، جمع شدن صفاتی باشد که به ندرت در یک انسان جمع می‌شود. ایشان شجاع و قدرتمند بودند، طوفان‌ها ایشان را نمی‌لرزاند و در مواضع بزرگ ثابت‌قدم می‌ماندند. چالش‌ها را با ایمانی راسخ و عزمی که عقب‌نشینی را برنمی‌تابید، مواجه می‌ساخت.

وی تصریح کرد: ایشان همزمان عالمی ربانی بودند که بار دین و امت را بر دوش می‌کشیدند و میان عمق فکری و صفای روح، و میان حکمت و بصیرت جمع می‌کرد. ایشان به زهد و تواضع شناخته می‌شدند و با وجود جایگاه بزرگ، به مردم نزدیک می‌ماندند و در زندگی‌ خود ساده‌زیستی پیشه می‌کردند. دردهای فقرا و محرومان را دردهای شخصی خود می‌دانستند و برای گروه، قوم یا مذهب خاصی کار نمی‌کردند؛ بلکه دغدغه انسان را هر کجا که بود بر دوش می‌کشیدند و به همین دلیل تأثیرش از مرزهای مسلمانان فراتر می‌رفت.

مدیرکل رسانه نیروهای حشدالشعبی از دیگر صفات برجسته امام شهید را رحمت و رأفت شمرد و بیان داشت: امام شهید برای بسیاری پدری معنوی محسوب می‌شدند، مظلوم را دلداری می‌دادند، در کنار مستضعف می‌ایستادند و به ملت‌هایی که از جنگ‌ها و ظلم خسته شده بودند، امید می‌بخشیدند. ایشان مجاهد زیستند و در میدان‌های مواجهه فکری، سیاسی و انسانی حاضر بودند و تا آخرین لحظه عمرش به اصول خود وفادار ماندند. حقیقتاً مردی بود که مجاهد زیستند و مجاهد رفتند و میراثی از ایستادگی و ایمان بر جای گذاشتند که در وجدان میلیون‌ها نفر زنده خواهد ماند.

العقابی ادامه داد: راز توانایی امام سید خامنه‌ای (قدس سره) در تأثیرگذاری بر معادلات منطقه و بر وجدان ملت‌هایی که از مرزهای کشورش دور بودند، این بود که ایشان هیچ‌گاه برای خود نزیستند، بلکه تمام عمرش را وقف خدمت به انسان و دفاع از مظلوم کردند. شخصیت‌هایی که اثری فرامرزی بر جای می‌گذارند، تنها صاحبان قدرت نیستند، بلکه صاحبان آرمان و رسالت‌اند. ایشان توانستند از جغرافیا عبور کنند، زیرا پیش از هر چیز فطرت انسانی را خطاب قرار دادند و پناهگاه مستضعفان و صدای بی‌صدایان شدند.

وی گفت: در طول سال‌های عمر شریفشان، آثار ایشان تا ده‌ها میلیون انسان در خارج از مرزهای کشورش امتداد یافت؛ کسانی که در ایشان امیدی در دوران یأس، کمکی در دوران سختی و موضعی ثابت در زمان عقب‌نشینی بسیاری یافتند. بارزترین ویژگی این شخصیت، بعد انسانی امام شهید بود؛ ایشان معتقد بودند که کرامت انسانی ملیت و رنگ و نژاد نمی‌شناسد و به همین دلیل دغدغه‌هایشان از مرزهای وطنش فراتر رفت. شاید راز این حضور بزرگ در این نهفته باشد که راه او الهام‌گرفته از راه پیامبر اسلام (ص) بود؛ راه رحمت، عدالت و یاری مظلوم.

مدیرکل رسانه نیروهای حشدالشعبی مطرح کرد: حمایتی که امام سید علی خامنه‌ای از مستضعفان ارائه می‌کردند، حمایتی آنی یا مرتبط با شرایط سیاسی زودگذر نبود، بلکه پروژه‌ای انسانی و اخلاقی کامل بود که بر بازگرداندن اعتماد به انسان مظلوم و توانمندسازی او برای دفاع از کرامت و آینده‌اش استوار بود. ایشان نه‌تنها حمایت مادی یا سیاسی ارائه می‌کردند، بلکه «امید» می‌بخشیدند و بر تحکیم فرهنگ اعتماد به خدا و اعتماد به نفس تأکید داشتند تا ملت‌ها باور کنند که قادرند سرنوشت خود را بسازند.

العقابی افزود: این حمایت جامع بود؛ میان بعد انسانی، روحی، فکری و اجتماعی جمع می‌کرد. ایشان در مصیبت‌ها کنار مستضعفان می‌ایستادند، در مسائلشان یاری‌شان می‌کردند و پیش از هر چیز پشتیبانی معنوی می‌بخشیدند، زیرا انسان هنگامی که کرامت و اراده‌اش را بازیابد، قادر به عبور از سخت‌ترین شرایط می‌شود. هر کس مسیر او را بخواند، درمی‌یابد که قطب‌نمای حمایت او بر اساس منافع تنگ‌نظرانه حرکت نمی‌کرد، بلکه بر اساس یاری مظلوم و ایستادن کنار انسان نیازمند بود.

وی گفت: نتایج این حمایت تنها به جنبه سیاسی یا نظامی محدود نشد، بلکه در بازترسیم سرنوشت ملت‌هایی که با خطرات وجودی مواجه بودند، سهیم بود. در لبنان، این حمایت به تحکیم معادله بازدارندگی کمک کرد و توانایی ایستادگی در برابر تجاوزات را به ملت بخشید. در عراق، این حمایت در خطرناک‌ترین مراحل آمد؛ زمانی که تروریسم وجود دولت و جامعه را تهدید می‌کرد و پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و تجربی مانع سقوط کشور شد. در یمن، ملتی محاصره‌شده کسی را یافت که معنوی، سیاسی و انسانی در کنارش بایستد و اراده‌اش را حفظ کند.

مدیرکل رسانه نیروهای حشدالشعبی تصریح کرد: آنچه این حمایت را متمایز می‌کرد، آمیختگی آن با ایثار و بخشش بود. سید خامنه‌ای با تمام توانایی‌ها در کنار ملت‌های منطقه ایستادند و دفاع از مظلومان را مسئولیتی دینی، اخلاقی و انسانی دانستند. این تنها شعار نبود، بلکه در سراسر مسیرشان تجلی یافت تا جایی که زندگی‌اش را همراه با اعضای خانواده‌اش در راه آرمان فلسطین پایان دادند. برجسته‌ترین اثر این حمایت، حفاظت از ملت‌های منطقه در برابر پروژه‌های سلطه و تفرقه‌افکنی و احیای روحیه مقاومت و کرامت در آنها بود.

العقابی افزود: شخصیت شهید خامنه‌ای برای برخی الهام‌بخش و برای برخی محل جدل بود، زیرا شخصیتی صاحب موضع بودند و نمی‌توانستند بدون تأثیر یا اعتراض عبور کنند. دوستدارانش او را نماد ایستادگی و پناهگاه مظلومان می‌دانستند و مخالفانش از تأثیر او بر معادلات منطقه نگران بودند. این نوع رهبران، دشمن خود را سردرگم می‌کنند، زیرا حضورشان با اثرشان سنجیده می‌شود. شخصیت‌های کوچک فراموش می‌شوند، اما شخصیت‌هایی که جهت تاریخ را تغییر می‌دهند، محبت و خصومت بزرگ بر جای می‌گذارند.

مدیرکل رسانه نیروهای حشدالشعبی تأکید کرد: اگر بخواهم میراث شهید سید علی خامنه‌ای را در یک تصویر خلاصه کنم، آن تصویر مردی است که زندگی خود را برای دیگران وقف کردند، زاهدانه زیستند، در مسائل امت حاضر بودند و با وجود چالش‌ها بر مواضع خود ثابت‌قدم ماندند. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، جمع نادر میان سرسختی و رحمت است؛ ایشان در برابر استکبار و اشغالگری قاطع بودند و در عین حال به دردهای مستضعفان نزدیک می‌ماندند و دفاع از آنان را بخشی از مسیر خود قرار می‌دادند.

وی گفت: امام شهید الگویی از رهبری ارائه دادند که رهبری برای ایشان موقعیت یا قدرت نبود، بلکه مسئولیت، ایثار و خدمت بود. به همین دلیل در وجدان دوستدارانش به‌عنوان مردِ اصل و مبدأ باقی ماندند و نامش نزد بسیاری به نماد ایستادگی، ثبات و ایثار تبدیل شد. تصویری که در حافظه‌ها باقی خواهد ماند، تصویر رهبری است که برای آرمان زیست، برای مردم فداکاری کرد و تا آخرین لحظات عمرش بر اصول خود ثابت‌قدم ماند.

گفتنی است؛ با توجه به درخواست میلیون‌ها عراقی برای شرکت در تشییع پیکر مطهر امام خامنه‌ای مدظله العالی با تدبیر و همکاری شایسته دولت عراق پیکر مطهر آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) روز چهارشنبه ۱۷ تیر در نجف، کربلا، کاظمین و بغداد تشییع خواهد شد.