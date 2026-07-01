آیت الله غفوری:مسیر و مکتب امام شهید با صلابت و شجاعت تداوم خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری صبح چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی مراسم بزرگداشت قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رحمةالله‌علیه) در استان کرمانشاه، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام)، روزهای اسارت آل‌الله (سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) و شهادت امام شهید، اظهار کرد: باور این روزها برای ما دشوار بود که برای تشییع و تدفین این امام بزرگ و رهبر یگانه دوران گرد هم آییم و برنامه‌ریزی کنیم.

وی با تجلیل از شخصیت کم‌نظیر امام شهید در سخت‌ترین شرایط افزود: ایشان شخصیتی عرفانی، قرآنی، انقلابی، فقیه جامع‌الشرایط و شجاع بود که دهه‌ها با صلابت در برابر استکبار ایستاد، کشور را در سخت‌ترین شرایط هدایت کرد و تفکر انقلاب اسلامی را در جهان گسترش داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به آغاز رهبری ایشان در دوران دشوار پس از جنگ تحمیلی گفت: امام شهید در حالی مسئولیت رهبری را بر عهده گرفت که کشور با ویرانی‌های جنگ، کمبود امکانات و مشکلات گسترده اقتصادی و عمرانی روبه‌رو بود، اما با هدایت ایشان مسیر پیشرفت را آغاز کرد. ایشان با وجود تفاوت سلایق دولت‌ها، با برگزاری جلسات مستمر، رؤسای جمهور را با رویکردی وحدت‌آفرین هدایت، تقویت و برای پیشبرد امور کشور همراه می‌کرد و با جذب حداکثری نیروها و مدیریت هوشمندانه، کشور را از بحران‌ها و تهدیدهای بزرگ با موفقیت عبور داد.

آیت‌الله غفوری به تدبیر ایشان در عرصه سیاست خارجی اشاره کرد و یادآور شد: در زمان حمله آمریکا به عراق که برخی خواستار ورود ایران به جنگ بودند، امام شهید با درایت، توکل و انس با مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، کشور را از ورود به این بحران مصون داشت. امروز جمهوری اسلامی و ملت ایران به‌واسطه همین ایستادگی، در جهان مورد تحسین هستند؛ جایگاهی که در سال‌های نخست انقلاب کمتر کسی آن را تصور می‌کرد.

وی اضافه کرد: در سطح منطقه نیز رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در مسیر عادی‌سازی روابط پیش می‌رفت، اما عملیات طوفان‌الاقصی این پروژه را ناکام گذاشت. امروز این رژیم تبهکار منفورترین رژیم جهان است؛ تا جایی که در آمریکا یک جوان مسلمان و ظاهراً شیعه که چهره شناخته‌شده‌ای هم نبود، تنها با شعار ضداسرائیلی شهردار نیویورک شد که این بهترین دلیل بر تحول افکار عمومی جهان است.

زهد، ساده‌زیستی و پیوند عمیق با آحاد ملت

امام‌جمعه کرمانشاه با تأکید بر لزوم شکرگزاری برای درک دوران ولایت ایشان، تصریح کرد: همه این دستاوردها حاصل حکمت و تدبیر این مرد بزرگ است. ایشان تمام زندگی خود را فدای اسلام کرد. ساده‌زیستی امام شهید به گونه‌ای بود که وقتی میوه گران می‌شد، می‌فرمودند تا زمانی که فقرا نتوانند بخرند، من هم نمی‌خورم و تنها با اصرار پزشکان ارزان‌ترین میوه را می‌پذیرفتند. همچنین وقتی گوشت گران شد فرمودند ما هم گوشت نمی‌خوریم و حتی مهمانی سالانه کباب کوبیده برادر بزرگوارشان در مشهد را تعطیل کردند. ایشان با وجود نذورات فراوان جهانی، از اشرافی‌ترین زندگی‌ها با بی‌اعتنایی گذشتند.

وی ریشه محبت عمیق مردم به امام شهید را همین تقیدات اخلاقی، معنوی و زندگی زاهدانه دانست و گفت: نه تنها خودشان، بلکه خانواده ایشان نیز به این اصول مقید بودند. به عنوان نمونه، حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با همان شهریه طلبگی زندگی می‌کردند و حتی زمانی که هدیه سالانه‌ای برای اساتید ارسال شد، پس از تعطیلی درس، آن هدیه را بازگرداندند و فرمودند مجاز به دریافت آن نیستم. در مقابل این زهد، ملت ایران نیز شرط وفا را به‌خوبی ادا کرد و اقشار مختلف، از نزدیکان تا سایرین، صفا و وفاداری خود را در عمل نشان دادند.

تداوم مسیر رهبری و لزوم برگزاری باشکوه مراسمات بزرگداشت

آیت الله غفوری از بزرگ‌ترین خدمات پنهان امام شهید را تربیت یک رهبر رشید برای آینده جهان اسلام خواند و تأکید کرد: خدای متعال پس از آن خون ثاراللهی، رهبری فرزند عزیزشان حضرت حاج سید مجتبی را نصیب ما کرد. امام شهید در سال‌های گذشته به‌تدریج مسئولیت‌ها را به ایشان ارجاع می‌داد. رهبر عزیز ما همان راه، فقاهت، جامعیت، درایت، ساده‌زیستی، زهد و شجاعت امام شهید را داراست؛ با این تفاوت که سی سال جوان‌تر است و این از الطاف بزرگ خداوند به ملت ایران به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه امام شهید همواره آرزوی شهادت داشت و برای آن اشک می‌ریخت، افزود: ایشان حتی به فرزندان شهدا می‌گفتند برای شهادت من دعا کنید. خداوند نیز دعای ایشان را مستجاب کرد. خدای متعال با این شهادت، ملت ایران را مبعوث کرد و چنان سیلی محکمی به دشمن زد که نتواند از جای برخیزد. از برکات این حوادث، بیعت تاریخی و کم‌نظیر مسئولان، علما، مراجع و اقشار مردم پیش از طلوع صبح با رهبر جدید بود که نشان می‌دهد دست خداوند امور را هدایت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه تشییع امام شهید نقطه پایان امید دشمن است، خاطرنشان کرد: این حرکت عظیم و اجتماع مردم، اثری تاریخ‌ساز خواهد داشت. از آنجا که همه ما عاشق این امام بزرگواریم و به شفاعت ایشان امید داریم، باید در سراسر استان، از شهرها و شهرستان‌ها تا بخش‌ها و روستاها، برنامه‌ریزی گسترده و تبلیغات جامعی انجام شود تا شاهد یک حرکت فراگیر و باشکوه باشیم و مراسم تهران نیز با انسجام کامل برگزار شود.