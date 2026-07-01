آمادگی شهرداری آبسرد برای پشتیبانی از مراسم وداع با پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، جانعلی‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در تشریح برنامه‌های اجرایی شهرداری آبسرد برای پشتیبانی از مراسم ملی وداع با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر آبسرد و پیش‌بینی حضور پرشور مردم و مسافران در این مراسم، شهرداری آبسرد با تشکیل جلسات متعدد و تقسیم وظایف، تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود را برای ارائه خدمات به مردم بسیج کرده است.

وی افزود: مجموعه شهرداری با اولویت قراردادن موضوع فضاسازی محیطی و آماده‌باش کامل پرسنل، تمامی تلاش خود را برای برگزاری باشکوه این مراسم به کار گرفته است.

شهردار آبسرد با اشاره به تمهیدات اسکان مسافران تصریح کرد: علاوه بر تعیین و آماده‌سازی سه مکان مشخص جهت اسکان موقت زائران و شرکت‌کنندگان، یک سالن ورزشی نیز تجهیز شده است تا در صورت نیاز و افزایش حجم مسافران، در سریع‌ترین زمان ممکن برای اسکان اضطراری در اختیار مردم قرار گیرد.

جانعلی‌زاده تأکید کرد: تیم‌های عملیاتی و خدماتی شهرداری آبسرد به صورت شبانه‌روزی در معابر اصلی و ورودی‌های شهر مستقر خواهند بود تا ضمن تأمین امنیت روانی و فیزیکی، نسبت به راهنمایی مراجعان، ارائه کمک‌های اولیه و رفع هرگونه موانع احتمالی در مسیر تردد اقدام کنند.