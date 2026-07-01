به گزارش خبرگزاری مهر، اعزام تیم‌های عملیاتی مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری، برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در آیین تشییع رهبر شهید صبح امروز دهم تیرماه ۱۴۰۵ انجام شد.

نرگس عسگری، در حاشیه این آیین، اظهار کرد: در راستای انجام مأموریت‌های محوله و با هدف تأمین سلامت و ارائه خدمات پزشکی به شرکت‌کنندگان در این مراسم، کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری با یک دستگاه اتوبوس‌ آمبولانس و سه دستگاه آمبولانس به محل برگزاری آیین تشییع اعزام خواهند شد.

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری، افزود: نیروهای اعزامی با آمادگی کامل، تجهیزات تخصصی و هماهنگی‌های لازم، در طول مراسم در کنار سایر تیم‌های امدادی کشور حضور خواهند داشت تا در صورت نیاز، خدمات فوریت‌های پزشکی را به‌صورت سریع، ایمن و مؤثر به عزاداران و شرکت‌کنندگان ارائه کنند.

عسگری با قدردانی از تلاش و روحیه جهادی کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری، تأکید کرد: خدمت‌رسانی در چنین مناسبت‌هایی، جلوه‌ای از تعهد، مسئولیت‌پذیری و آمادگی همیشگی نیروهای اورژانس برای حفظ سلامت هموطنان در شرایط مختلف است.