وجود ۱۵۶ مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر رضایی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به وضعیت مراکز درمان و بازتوانی معتادان اظهار کرد: در استان مجموعاً ۱۵۶ مرکز فعال در حوزههای مختلف درمانی، صیانت، آموزش و ایجاد اشتغال برای بهبودیافتگان وجود دارد.
وی با بیان اینکه در زندانها نیز خدمات درمانی، آموزشی و حمایتی به معتادان ارائه میشود، افزود: تلاش میشود علاوه بر درمان، زمینه صیانت و توانمندسازی افراد نیز فراهم شود تا پس از خروج از چرخه اعتیاد، امکان اشتغال و بازگشت به جامعه را داشته باشند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پوشش مراکز درمانی در شهرستانهای مختلف استان گفت: در اغلب شهرستانها دسترسی به مراکز درمانی وجود دارد و در حوزه مراکز متادون (M.T) نیز حداقل دو مرکز در هر شهرستان فعال است، با این حال در شهرستان دنا هنوز مرکز نیمهاقامتی یا کمپ ترک اعتیاد راهاندازی نشده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ مورد بازرسی از مراکز ماده ۱۵ و مراکز موضوع تبصره ۱۶ انجام شده که در نتیجه این نظارتها، تذکر، کسر سهمیه، تشویق و حتی تعطیلی برخی مراکز نیز اعمال شده است.
رضایی با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه تأمین دارو برای مراکز درمانی گفت: بخشی از این چالشها ناشی از شرایط موجود بوده اما در حال پیگیری و رفع است.
وی تأکید کرد: با وجود اقدامات انجامشده، همچنان مشکلاتی در این حوزه وجود دارد و از مسئولان و کارشناسان خواست در صورت داشتن پیشنهاد یا انتقاد، دیدگاههای خود را برای بهبود روند ارائه کنند.
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