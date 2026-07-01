به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه نظارت بر مراکز متادونتراپی اظهار کرد: با توجه به آمار تکاندهنده فوتیهای ناشی از سوءمصرف متادون در شهرستان نهاوند بررسی دقیق عملکرد مراکز فعال در این حوزه و بازنگری در شیوههای نظارتی در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی با اعلام اینکه در پنج سال گذشته ۱۳۷ مورد فوت مرتبط با سوءمصرف متادون در نهاوند به ثبت رسیده است، افزود: این آمار نگرانکننده، ضرورت توجه ویژه به فرآیندهای درمانی، قوانین حاکم بر مراکز متادونتراپی و نحوه نظارت بر توزیع داروهای مخدر را دوچندان میکند.
دادستان نهاوند با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱ مرکز متادونتراپی در شهرستان نهاوند فعالیت میکنند، تصریح کرد: فلسفه راهاندازی این مراکز، کاهش آسیب اعتیاد و درمان بیماران است در نتیجه ا باید مشخص شود که این مراکز تا چه میزان به اهداف درمانی خود پایبند بودند و آیا پروتکلهای علمی و قانونی را رعایت میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عملیاتی دستگاه قضایی در راستای حفظ سلامت عمومی و مقابله با تخلفات اشاره کرد و گفت: در پی بازرسیهای صورت گرفته ۲ محل عرضه غیرمجاز متادون پلمب و تعدادی از افراد مرتبط با این تخلفات بازداشت شدند.
رضایی ادامه داد: همچنین پروانه فعالیت سه مرکز متادونتراپی به دلیل تخلفات احراز شده به حالت تعلیق درآمده و پرونده قضایی برای رسیدگی دقیق تشکیل شده است.
وی همچنین از کشف و ضبط مقادیر قابلتوجهی اقلام غیرمجاز خبر داد و خاطرنشان کرد: در جریان این عملیاتها یکهزار و ۷۰۰ عدد قرص غیرمجاز مواد مخدر به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد ریال کشف شده است.
دادستان نهاوند در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از انحراف مراکز درمانی، با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد میکند و ارزیابی عملکرد این مراکز به صورت مستمر و کارشناسی تداوم خواهد داشت.
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