به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرشی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان عملیات عمرانی در محدوده وادی رحمت تبریز، برخورد بیل مکانیکی با یکی از خطوط شبکه گاز شهری موجب انفجار لوله و بروز آتش‌سوزی شد.

وی افزود: در این حادثه راننده بیل مکانیکی مصدوم شد و پس از انتشار گاز، محوطه محل فعالیت این دستگاه دچار حریق شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه نیروهای آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شدند، گفت: آتش‌سوزی با تلاش نیروهای عملیاتی مهار شده و هم‌اکنون عملیات تعمیر خط لوله آسیب‌دیده توسط عوامل شرکت گاز در حال انجام است.

فرشی با تأکید بر تحت کنترل بودن شرایط، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را از منابع رسمی دنبال کنند.