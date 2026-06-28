سرمست: عبور از بحران جنگ در سایه همدلی تمامی ارکان حکومت میسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه با حضور در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: در ایام جنگ و حوادث دی ماه همدلی بین تمام ارکان نظام اعم از: نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس، تشکیلات قضایی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم سبب شد کل استان از این بحران سربلند بیرون بیاید.

وی در ادامه سخنان خود گفت: با حضور مردم در خیابان معادلات نظام استکباری به هم ریخته و سبب شد آمریکا به همراه شرکای منطقه ای و فرامنطقه‌ای خود با پذیرش شروط ایران بر سر میز مذاکره حاضر شود.

سرمست در ادامه گفت: علی رغم تمام دشواری های موجود در سطح کشور و استان، نیروهای موجود در میدان، خیابان و دولت به عنوان اضلاع مثلث اقتدار ایران چنان وفاداری از خود در قبال ملت، مملکت و نظام ارائه کردند که کوچک ترین کمبودی در هیچ حوزه ای احساس نشد.

وی در ادامه عنوان کرد: با عبور از بحران، اکنون وظیفه دولت است که با فراهم نمودن شرایط و بسیج تمامی نیروهای خود اعم از استانداران، فرمانداران و دیگر مدیران دستگاه های دولتی و برنامه ریزی دقیق در قالب ستاد تشییع و تدفین رهبر شهید، برنامه ای در شأن مقام معظم رهبری که تا پای جان برای ملت و وطن ایستاد، اجرا کند.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: علاوه بر تهران باید از تمامی ظرفیت های موجود دولتی، خصوصی، مدنی و اصناف جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم تشییع و تدفین در سطح استان ها و شهرستان ها باید بهره برد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف انرژی اظهار داشت: همه ارگان های دولتی به خصوص آنهایی که در حوزه انرژی و آب فعال هستند موظف اند با همراهی و همکاری مردم بهینه سازی مصرف برق، گاز و آب را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

استاندار آذربایجان شرقی در خصوص پروژه های عمرانی مهم در سطح استان نیز از پیگیری راه آهن تبریز-چشم ثریا، اجرای مسیر ترانزیتی کلاله به جلفا موسوم به کریدور ارس، انتقال پروژه آب ارس به تبریز و کریدور شمال-جنوب میان ایران و ارمنستان خبر داد.

وی در ارتباط با تأمین مالی پروژه های یاد شده گفت: با رایزنی های صورت گرفته با وزرا و شخص رئیس رئیس جمهور، تلاش بر این است تا بخش عمده ای از بودجه موردنیاز از طریق دولت و با امکان تهاتر نفت با شرکای تجاری خارجی صورت پذیرد.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شمالغرب کشور در شرایط جنگی و محاصره دریایی بر نقش مهم اداره کل راهداری استان در ساماندهی پایانه های مرزی و بهسازی آزادراه تبریز-زنجان جهت تأمین مایحتاج کل کشور تأکید کرد.

وی همچنین ضمن اشاره به تلاش دولت برای جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی، صنعتی و نظامی و بازسازی این واحدها، طرح مدیریت محله محور رئیس جمهور قبل از جنگ رمضان را راهبردی بی بدیل در مشارکت مردم در مدیریت دولتی خواند.

استاندار در پایان سخنان خود از تمامی دستگاه های اجرایی خواست تا برای شرایط پساجنگ برنامه ریزی کرده و با چشم اندازی آینده نگرانه برای توسعه استان و کل کشور گام های عملی بردارند.