به گزارش خبرنگار مهر، آتشسوزی شامگاه پنجشنبه در منطقه جنگلی «هشتبهشت» شهر سهند، مقابل کارخانه شیشه آذر و در محدوده پلیسراه، رخ داد که با حضور سریع نیروهای آتشنشانی در محل، عملیات اطفای حریق انجام و آتش بهطور کامل مهار شد.
بر اساس گفتههای منابع محلی با اقدام بهموقع نیروهای امدادی، از سرایت آتش به بخشهای دیگر این منطقه جنگلی جلوگیری شد و تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا مصدومان این حادثه منتشر نشده است.
گفتنی است همزمان با افزایش دمای هوا در روزهای گرم تابستان، خطر وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع نیز افزایش مییابد و بخش قابل توجهی از این حوادث بر اثر بیاحتیاطی، از جمله رها کردن آتش، انداختن تهسیگار و بیتوجهی گردشگران در طبیعت رخ میدهد.
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