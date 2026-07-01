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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

به گل نشستن یک کشتی متخلف خارجی در تنگه هرمز

به گل نشستن یک کشتی متخلف خارجی در تنگه هرمز

بندرعباس- یک فروند کشتی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قالب نظم ایرانی در تنگه هرمز، تردد می‌کرد، به گل نشسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فروند کشتی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قالب نظم ایرانی در تنگه هرمز، تردد می‌کرد، به گل نشسته است.

این کشتی کانتینر بر خارجی، به علت کم عمق بودن دریا در مسیر انتخابی، با محموله به گل نشست و از ادامه دریانوردی بازماند.

نیروی دریایی سپاه همواره به ناخداها، مالکان و مسئولان شرکت‌های کشتیرانی جهان، هشدار می‌دهد، هر گونه ورود و خروج از مسیرهای دیگر، غیر از مسیر اقتدار در خلیج فارس، ممکن است سبب بروز اتفاق‌های غیر قابل جبران شود.

جمهوری اسلامی ایران مسیر ورودی و خروجی شناورها به تنگه هرمز را فقط از جنوب جزیره لارک تعریف کرده و در صورت هماهنگی شناورها برای عبور در مسیر اقتدار و دریافت برنامه زمان بندی شده از نیروی دریایی سپاه، این نیرو، امنیت شناورها را از لحظه ورود تا خروج از خلیج فارس بر عهده می‌گیرد.

مسیر اقتدار به لحاظ عمق دریا و عرض کریدور ورودی و خروجی آن، در بهترین منطقه تنگه هرمز قرار دارد، ضمن اینکه، نیروی دریایی سپاه نیز حافظ امنیت دریانوردانی است که با پذیرش نظم ایرانی از آبراهه تنگه هرمز رفت و آمد می‌کنند.

خلیج فارس سومین خلیج بزرگ جهان است، اما عمق و طول مناسب آن برای عبور انواع کشتی‌های پهن پیکر و به ویژه نفتکش‌ها تنها در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد.

کد مطلب 6876297

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    نظرات

    • حسن IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
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      خدای بزرگ پنــــــــــــــــــــــــــــــــاه ایـــــــــــــران، خون شهدا. اللهم صل علی محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوآل محمــــــد

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