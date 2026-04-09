سپاه مسیر تردد در تنگه هرمز را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه نیروی دریای سپاه پاسداران انتخاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به وضعیت جنگی در خلیج فارس و تنگه هرمز از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ و احتمال وجود انواع مینهای ضد کشتی در ترافیک زون اصلی تنگه هرمز (مطابق نقشه) به تمامی کشتیهایی که قصد تردد در تنگه هرمز را دارند اعلام میگردد، برای رعایت اصول ایمنی دریانوردی و مصون ماندن از برخورد احتمالی با مینهای دریایی، ضمن هماهنگی با نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین برای تردد در تنگه هرمز به شرح زیر و برابر نقشه پیوست اقدام نمایند:
مسیر ورودی: از دریای عمان به سمت شمال، جزیره لارک و سپس ادامه مسیر به سمت خلیج فارس. (برابر نقشه)
مسیر خروجی: از خلیج فارس و عبور از جنوب جزیره لارک و ادامه مسیر به سمت دریای عمان. (برابر نقشه)»
