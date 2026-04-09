۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۵۸

سپاه مسیر تردد در تنگه هرمز را اعلام کرد

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار نقشه‌ای از تنگه هرمز، مسیرهای جایگزین برای تردد در این تنگه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه نیروی دریای سپاه پاسداران انتخاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به وضعیت جنگی در خلیج فارس و تنگه هرمز از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ و احتمال وجود انواع مین‌های ضد کشتی در ترافیک زون اصلی تنگه هرمز (مطابق نقشه) به تمامی کشتی‌هایی که قصد تردد در تنگه هرمز را دارند اعلام می‌گردد، برای رعایت اصول ایمنی دریانوردی و مصون ماندن از برخورد احتمالی با مین‌های دریایی، ضمن هماهنگی با نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین برای تردد در تنگه هرمز به شرح زیر و برابر نقشه پیوست اقدام نمایند:

مسیر ورودی: از دریای عمان به سمت شمال، جزیره لارک و سپس ادامه مسیر به سمت خلیج فارس. (برابر نقشه)

مسیر خروجی: از خلیج فارس و عبور از جنوب جزیره لارک و ادامه مسیر به سمت دریای عمان. (برابر نقشه)»

    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      آمریکا و اروپا دارن برای حملات سنگین به ایران آماده میشن زدن لبنان برای گمراه کردن ایرانه باید موشکارو با کمک چین و روسیه حتی پاکستان به کلاهک هسته ای مجهز کنیم داره دیر میشه
      • حسین IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        عزیز پاکستان چین و روسیه که به ما حتی پدافند هم نمیدن بمب هسته ای بدن؟چرا بی منطق حرف میزنی
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      پس عوارضشون را کجا میدهند؟ همونی که قراره برای جبران خسارات جنگ بگیریم؟
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      کلید آتش بس و جنگ قیمت نفت و تنگه است
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      مواظب کشتی های پوششی و حمله به جزایر و تاسیسات نفتی از طرف کشتی های مجوز گرفته هم باشیم
    • farhad IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      کلاهک هسته ای حق مسلم ماست
    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      بدون عوارض اجازه عبور ندهید
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      کشتی های گرفتار شده شان که از خلیج فارس خارج کردند دوباره شروع میکنند تعهد و آتش بس شغال هار کله زرد اعتبار نداره اعتماد نکنید لطفا

