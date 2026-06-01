به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۱۵ فروند کشتی که ۴ فروند از آن نفتکش بود پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

همچنین روابط عمومی سپاه تاکید کرد که به شناورهای تجاری و نفتکش در خلیج فارس و محدوده تنگه هرمز هشدار داده می شود هرگونه همکاری با نیروهای متخاصم فرامنطقه‌ای، به عنوان تهدید امنیتی قریب الوقوع شناخته شده و با آن برخورد خواهد شد.

بر این اساس شمار کشتی‌های دارای مجوز بیشتر است ولی برای جلوگیری از ترافیک هر روز باید تعداد معینی عبور کنند. با اقدامات نیروی دریایی سپاه، امنیت شناورها در تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران تضمین شده است.

عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شتاب بیشتری گرفته، اما این به معنای بازگشت به شرایط پیش از جنگ نیست و شناورهای نظامی و نیز شناورهای متعاق به کشورهای متخاصم‌ها حق عبور ندارند.

هر کشتی بدون اجازه وارد منطقه تحت مدیریت ایران شود مورد برخورد قرار می‌گیرد.