تجلیل رئیس جمهور از استاندار بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین روز جهانی مبارزه با موادمخدر با حضور رئیسجمهور، مقامات کشوری و لشکری، سفرا و دیپلماتهای خارجی، استانداران، خانوادههای معظم شهدا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاههای عضو ستاد، سازمانهای مردمنهاد، صاحبنظران و اندیشمندان در ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.
در این آیین، رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای موجود در حوزه مقابله با اعتیاد، کنترل همزمان عرضه و تقاضا را راهبردی اساسی برای مدیریت این آسیب اجتماعی دانست و گفت: با بهرهگیری از سازوکارهای قانونی، مداخلات درمانی و اجتماعی و تشدید برخورد با شبکههای قاچاق، میتوان چرخه اعتیاد و توزیع مواد مخدر را بهصورت مؤثر کنترل و از گسترش آسیبهای ناشی از آن پیشگیری کرد.
در بخش دیگری از این آیین، از ارسلان زارع استاندار بوشهر به پاس فعالیت های صورت گرفته در استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر با اهدای تندیس و لوح سپاس، تقدیر شد.
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