خرید عمده ظرف یکبار مصرف از کارخانه؛ راهنمای دریافت بهترین قیمت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه استفاده از ظرف یکبار مصرف دیگر محدود به مهمانی‌ها و سفرهای خانوادگی نیست؛ از کافه و رستوران گرفته تا کترینگ‌ها، تالارهای پذیرایی و حتی دفاتر اداری، نیاز روزانه‌ای به این محصولات احساس می‌شود. در چنین شرایطی، روش تهیه این ظروف تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های جاری یک کسب‌وکار دارد. خرید عمده ظرف یکبار مصرف مستقیماً از کارخانه، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش این هزینه‌هاست؛ موضوعی که در این مطلب به آن می‌پردازیم.

چرا خرید عمده ظرف یکبار مصرف از کارخانه به‌صرفه‌تر است؟

در زنجیره معمول توزیع، یک ظرف یکبار مصرف معمولاً از کارخانه به عمده‌فروش، سپس به خرده‌فروش و در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. هر حلقه از این زنجیره، درصدی سود به قیمت نهایی اضافه می‌کند. وقتی یک کسب‌وکار به‌جای خرید از فروشگاه محلی، مستقیماً از تولیدکننده خرید کند، این واسطه‌ها حذف شده و قیمت تمام‌شده هر عدد ظرف یکبار مصرف به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد.

این موضوع به‌خصوص برای کسب‌وکارهایی که حجم مصرف بالایی دارند (مانند رستوران‌های پرتردد، کترینگ‌های صنعتی یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای) اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند، چون حتی کاهش چند درصدی قیمت هر واحد، در مقیاس ماهانه می‌تواند به صرفه‌جویی قابل‌توجهی منجر شود.

چه نوع ظرف یکبار مصرفی برای خرید عمده مناسب‌تر است؟

انتخاب جنس مناسب، نقش مهمی در بهینه‌سازی هزینه خرید عمده دارد. برخی از پرکاربردترین انواع ظرف یکبار مصرف عمده در بازار عبارت‌اند از:

ظروف پلی‌پروپیلن (PP): این نوع ظرف یکبار مصرف به‌دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و قابلیت استفاده در مایکروویو، یکی از پرفروش‌ترین گزینه‌ها برای رستوران‌ها و کترینگ‌هاست. سبک بودن و قیمت مناسب آن، گزینه‌ای اقتصادی برای خرید در حجم بالا محسوب می‌شود.

ظروف گیاهی و زیست‌تجزیه‌پذیر: ساخته‌شده از موادی مانند نشاسته ذرت یا باگاس نیشکر، این دسته از ظروف یکبار مصرف برای کسب‌وکارهایی که به دنبال تصویر برند سازگار با محیط‌زیست هستند، انتخاب مناسبی است و در سال‌های اخیر تقاضای آن‌ها به‌طور پیوسته افزایش یافته است.

ظروف آلومینیومی: برای سرو غذاهای داغ و همچنین بسته‌بندی غذای بیرون‌بر، ظروف آلومینیومی به‌دلیل مقاومت حرارتی بالا و قابلیت قرارگیری در فر، انتخابی رایج در رستوران‌ها و کترینگ‌هاست.

ظروف کاغذی: برای بسته‌بندی غذاهای سرد یا گرم با وزن سبک‌تر، ظروف کاغذی به‌خصوص در کافی‌شاپ‌ها و فست‌فودها کاربرد گسترده‌ای دارند.

انتخاب صحیح بین این گزینه‌ها باید بر اساس نوع کاربرد (سرو غذای داغ، بسته‌بندی بیرون‌بر، یا پذیرایی مهمانی) و میزان حساسیت مشتریان نسبت به مسائل زیست‌محیطی صورت گیرد.

نکات مهم پیش از خرید عمده ظرف یکبار مصرف

پیش از ثبت سفارش عمده، توجه به چند نکته می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند:

حداقل تیراژ سفارش: اغلب تولیدکنندگان برای خرید عمده، حداقل تعداد یا تعداد کارتن مشخصی را تعیین می‌کنند. آگاهی از این عدد پیش از سفارش، در برنامه‌ریزی مالی کسب‌وکار کمک‌کننده است.

مجوزها و استانداردهای بهداشتی: از آنجا که ظرف یکبار مصرف در تماس مستقیم با مواد غذایی قرار می‌گیرد، اطمینان از داشتن نشان استاندارد و گواهی‌های بهداشتی معتبر (مانند نشان سیب سلامت) از سوی تولیدکننده، نکته‌ای حیاتی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

زمان تحویل و پوشش ارسال: برای کسب‌وکارهایی که در شهرهای مختلف فعالیت دارند، بررسی این‌که آیا تأمین‌کننده امکان ارسال به سراسر کشور را دارد یا محدود به مناطق خاصی است، در انتخاب نهایی تأثیرگذار خواهد بود.

تنوع محصول در یک تأمین‌کننده واحد: خرید همزمان انواع مختلف ظرف یکبار مصرف، لیوان، و قاشق‌چنگال از یک منبع واحد، علاوه‌بر صرفه‌جویی در هزینه حمل‌ونقل، فرآیند تأمین کسب‌وکار را نیز ساده‌تر می‌کند.

ظروف یکبارمصرف و لیوان یکبارمصرف، مکمل‌های ضروری خرید عمده

خرید عمده معمولاً محدود به یک نوع ظرف یکبار مصرف نمی‌ماند. کسب‌وکارهایی که نیاز به ظروف یکبارمصرف برای سرو غذا دارند، در کنار آن به لیوان یکبارمصرف (برای نوشیدنی‌های گرم و سرد) و قاشق‌چنگال یکبارمصرف نیز نیاز پیدا می‌کنند. تهیه همزمان این اقلام از یک تأمین‌کننده، نه‌تنها در زمان و هزینه حمل‌ونقل صرفه‌جویی می‌کند، بلکه هماهنگی ظاهری بین ظروف، لیوان و کاتلری مورداستفاده در یک مجموعه (مانند یک کافه یا تالار پذیرایی) را نیز تضمین می‌کند.

معرفی پیکنیک‌برند؛ تأمین‌کننده مستقیم ظرف یکبار مصرف

در میان تولیدکنندگان فعال در این صنعت، پیکنیک‌برند به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه طب پلاستیک، با سابقه فعالیت از سال ۱۳۸۵ در زمینه تولید و عرضه انواع ظرف یکبار مصرف شناخته می‌شود. این برند که نام تجاری آن در هفت کشور به ثبت رسیده، طیف گسترده‌ای از محصولات شامل ظروف پلاستیکی، گیاهی، آلومینیومی، کاغذی و چوبی را تحت یک سقف واحد عرضه می‌کند.

از نکات قابل‌توجه در فعالیت این مجموعه، می‌توان به کیفیت تضمین‌شده محصولات (با نشان سیب سلامت و نظارت مستمر آزمایشگاهی)، تنوع گسترده در جنس و مدل ظروف برای پاسخ‌گویی به نیازهای متفاوت کافه، رستوران، کترینگ و مصارف خانگی، و همچنین شبکه توزیع فعال در سراسر کشور با حداقل هزینه ارسال اشاره کرد. این ویژگی‌ها باعث شده خرید ظروف یکبارمصرف باکیفیت به‌صورت مستقیم و بدون واسطه، برای طیف وسیعی از کسب‌وکارها در نقاط مختلف ایران امکان‌پذیر باشد.

کسب‌وکارهایی که به‌دنبال تهیه عمده ظرف یکبار مصرف، لیوان یکبارمصرف یا سایر اقلام یکبار مصرف موردنیاز خود با قیمت رقابتی و کیفیت تضمین‌شده هستند، می‌توانند برای بررسی محصولات و دریافت مشاوره خرید عمده بررسی تخصصی محصولات موجود در وب‌سایت این مجموعه را در دستور کار خود قرار دهند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.