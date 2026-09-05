محبی در جمع ۱۰ انتقال برتر لیگ کرواسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی در فصل جدید در لیگ هرواتسکا نوگومتنا لیگا کرواسی و برای تیم رییکا به میدان خواهد رفت تا پس از سه فصل حضور در لیگ روسیه حضور در لیگ کرواسی را تجربه کند.

رسانه کرواتی «jutarnji» در گزارشی به بررسی ۱۰ انتقال مهم و قابل توجه لیگ برتر فوتبال کرواسی (HNL) در روزهای پایانی پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی پرداخته و نام محمد محبی وینگر تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن جدید رییکا را نیز در این فهرست قرار داده است.

این رسانه در ابتدای گزارش خود با اشاره به شرایط مالی فوتبال کرواسی، کاهش تعداد بازیکنان جوان، افزایش میانگین سنی و حضور بیشتر بازیکنان خارجی، تأکید کرده است که با وجود مشکلات موجود، روزهای پایانی نقل‌وانتقالات تابستانی با ورود چند بازیکن باکیفیت و باتجربه همراه بوده است.

در این گزارش آمده است: باشگاه‌های حاضر در لیگ کرواسی تا صبح روز جمعه در مجموع تنها ۲.۷ میلیون یورو برای جذب بازیکنان جدید هزینه کرده‌اند و بازیکنان خارجی ۳۶.۷ درصد از مجموع بازیکنان این لیگ را تشکیل می‌دهند. همچنین ارزش کلی لیگ کرواسی طی پنج سال گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته و از حدود ۴۰۰ میلیون یورو به کمی بیش از ۲۰۰ میلیون یورو رسیده است.

در این فهرست، بازیکنانی همچون لئاندر دندونکر، هافبک بلژیکی که سابقه حضور در لیگ برتر انگلیس و تیم‌هایی مانند اندرلخت، ولورهمپتون، استون ویلا، ناپولی و رئال اویدو را دارد، دومینیک کوترسکی، دروازه‌بان تیم ملی کرواسی و قهرمان یونان با پائوک، لوکا ایوانوشِتس، بازیکن تیم ملی کرواسی که از فاینورد به دینامو زاگرب بازگشته، و کارلوس مارتین، مهاجم اسپانیایی تحت قرارداد اتلتیکومادرید، قرار گرفته‌اند.

محمد محبی نیز یکی از بازیکنان مورد توجه این فهرست است. رسانه کروات درباره انتقال او به رییکا نوشته است: رییکا در روزهای پایانی پنجره نقل‌وانتقالات، بازیکن فعلی تیم ملی ایران را به خدمت گرفت؛ بازیکنی که تابستان امسال در جام جهانی نیز بازی کرد و گل زد.

این رسانه با اشاره به ۲۷ ساله بودن محبی، سابقه بازی او در فوتبال پرتغال و روسیه را نیز مورد توجه قرار داده و نوشته است که این بازیکن توانایی بازی در پست‌های مختلف از جمله وینگر، مهاجم و نقش‌های هجومی‌تر در بین خطوط را دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که محبی به عنوان یک بازیکن صرفاً آینده‌دار و پروژه‌ای راهی رییکا نشده، بلکه بازیکنی آماده و باتجربه است که می‌تواند از همان ابتدا برای این تیم نتیجه‌ساز باشد.

این رسانه کرواسی همچنین انتقال محبی را با سیاست همیشگی باشگاه رییکا مرتبط دانسته و نوشته است این باشگاه که معمولاً به دنبال پیدا کردن ارزش در بازارهایی است که دیگران کمتر به آن توجه می‌کنند، با جذب مهاجم ایرانی یک انتخاب ویژه و مطابق با رویکرد همیشگی بخش ورزشی خود انجام داده است.