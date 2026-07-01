ویژه‌ برنامه‌ های کانون گیلان برای «بدرقه آقای شهید ایران» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچکنژاد پیش از ظهر چهارشنبه با اشاره به اهمیت آیینهای بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) و ضرورت همراهسازی حداکثری کودکان، نوجوانان و خانوادهها در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران»، گفت: کانون پرورش فکری استان گیلان برنامههای هدفمند و متنوعی را با مشارکت دستگاهها و مجموعههای فرهنگی تدارک دیده است.
وی تولید محتوای فرهنگی، هنری و ادبی، آمادهسازی پادکست، کلیپ، موشنگرافی و اینفوگرافی با شعار «باید برخاست» و نقشآفرینی مربیان کانون در موکبهای برپاشده در گیلان و خارج از استان را از جمله این برنامهها برشمرد و تصریح کرد: آشنایی افزونتر با سیره عملی و مقام عالی رهبر شهید (ره) از اهداف طرحریزی این فعالیتها بهشمار میرود.
سرپرست کانون پرورش فکری استان گیلان همچنین از انتشار فراخوان ادبی «واژههای داغ» و مهرواره قصهگویی «همیشه قهرمان» با موضوع محوری سیره عملی قائد شهید و آیینهای بدرقه آقای شهید ایران خبر داد و افزود: برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «خون دلی که لعل شد» (مجموعه خاطرات حضرت آیتالله العظمی خامنهای از سالهای مبارزه، زندان و تبعید) و بازتولید هنری جلد این کتاب، از دیگر برنامههای کانون پرورش فکری است.
کوچکنژاد گلباران مزار شهید صادق زرین، از شهدای والامقام جنگ رمضان، برگزاری مراسم ختم قرآن کریم در مراکز فرهنگی هنری کانون و هدیه به روح بلند رهبر شهید و برپایی کارگاه خوشنویسی «از تجلی خورشید» با تمرکز بر زیبانویسی اشعار آیتالله العظمی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) و انتشار فراخوان عکاسی «در امتداد آفتاب» با محوریت ثبت رویدادهای بدرقه قائد شهید را از دیگر فعالیتهای کانون پرورش فکری استان گیلان برشمرد.
وی همچنین تولید اثر رادیویی با نقشآفرینی اعضای نوجوان کانون پرورش فکری، فضاسازی مراکز فرهنگی هنری و انتشار محتواهای تولیدی کانون در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را نیز در دستور کار خواند و افزود: نقشآفرینی مربیان و خادمان نوجوان در آیین بدرقه آقای شهید ایران نیز از جمله برنامههای پیشبینیشده کانون گیلان بهشمار میرود.
لازم به ذکر است، آیینهای بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران» و با شعار ملی «باید برخاست» و شعار بینالمللی «قوموا لله»، روز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز میشود و نماد اصلی این مراسم بزرگ، «مشت گرهکرده» اعلام شده است.
نظر شما