حجت الاسلام اشجری: خون مطهر قائد شهید برکات زیادی به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر یکشنبه در دومین نشست کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) استان گیلان،ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هفتم تیر، اظهار کرد: معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) از شهید آیت‌الله بهشتی به «ملت» تعبیر کردند که نشان از عظمت و اثرگذاری این شخصیت برجسته دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گیلانی حادثه تروریستی هفتم تیر (دکتر حسن عضدی، سیف‌الله عبدالکریمی، محمدصادق اسلامی، جواد سرافراز و عباس شاهوی)، تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها در خاطرات خود از شهید عضدی به نیکی یاد کرده‌اند.

تشکیل ۱۱ کمیته استانی برای بزرگداشت قائد شهید امت

حجت‌الاسلام اشجری با اشاره به تشکیل ستاد استانی بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید با ریاست دکتر حق‌شناس، استاندار گیلان، گفت: استان گیلان با تشکیل ۱۱ کمیته، مقدمات اعزام علاقه‌مندان به مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی را فراهم می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه امروز دومین نشست کمیته فرهنگی این ستاد با مسئولیت این شورا برگزار می‌شود، افزود: در نخستین نشست، بیش از ۲۰ پیشنهاد به تصویب اعضا رسید که ان‌شاءالله با بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی استان با قوت اجرایی خواهند شد.

استقبال بی‌نظیر مردم گیلان از مراسم بدرقه

وی با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم غیور و ولایت‌مدار گیلان در تجمعات شبانه نزدیک به ۱۲۰ شب در میادین و خیابان‌های سراسر استان، گفت: مردم قدرشناس گیلان با دلی سوخته در شهادت رهبر انقلاب اسلامی سوگواری می‌کنند و استقبال آنان برای اعزام به مراسم بدرقه و تشییع، گسترده و کم‌نظیر است.

حجت‌الاسلام اشجری با تأکید بر اینکه مراسم و برنامه‌های بزرگداشت امام خامنه‌ای (قدس‌سره) باید در تراز قائد شهید امت اسلامی برگزار شود، اظهار کرد: مراسم محوری بزرگداشت امام مجاهد شهید، ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۰ تیر برابر با ۲۶ محرم در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار می‌شود.

برنامه‌های فرهنگی و هنری ستاد بزرگداشت

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان بر تداوم برگزاری باشکوه تجمعات شبانه در سراسر استان تأکید کرد و افزود: مراسم بزرگداشت قائد شهید امت اسلامی در همه شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهای گیلان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه خون مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی برکات فراوانی را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: خون پاک قائد شهید امت اسلامی موجب بیداری و وحدت امت اسلامی شده و شر دشمنان را به آنان برخواهد گرداند.

حجت‌الاسلام اشجری با اشاره به زمینه‌سازی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی متعدد در ستاد، به تشریح برخی از این برنامه‌ها پرداخت و گفت: برگزاری آیین ویژه اعزام، محافل و پویش‌های قرآنی، بهره‌مندی از ظرفیت مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، حرکت دسته‌جات عزاداری، اقامه نماز لیله‌القدر، برپایی مواکب فرهنگی و هنری، ساخت و نصب تندیس «مشت گره‌کرده» در یکی از میادین سطح شهر رشت، تولید ۵ سرود فارسی و گیلکی، تولید سرود ویژه با صدای حاج ابوذر روحی، تولید ترانه‌ای فاخر با خوانندگی پرواز همای، تولید اقلام تبلیغی، برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه، مستندسازی اعزام، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی از جمله برنامه‌های این ستاد است.

«بدرقه آقای شهید ایران»؛ مراسمی با شعار «باید برخاست»

مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای (قدس‌ الله‌نفسه‌ الزکیه) و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران»، شعار «باید برخاست»، شعار بین‌المللی «قوموا لله» و نماد «مشت گره‌کرده»، ۱۳ تا ۱۸ تیر در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود.