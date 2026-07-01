اخلاقی: هیچ شهروندی به خاطر هزینه از خدمات درمانی محروم نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، الله کرم اخلاقی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی روند اجرایی استقرار برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان دشتستان اظهار کرد: شهرستان دشتستان در زمره ۲۰ شهرستان منتخب طرح جامع پزشک خانواده و نظام ارجاع است و باید بر اجرای دقیق برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع به عنوان کلید دستیابی به عدالت درمانی نظارت داشت.

وی بیان کرد: هدف بنیادین ما در نظام سلامت، دسترسی عادلانه تمامی اقشار جامعه به خدمات باکیفیتی است که هیچ‌کس، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر، از این زنجیره خدمات درمانی خارج نمانند.

وی با اشاره به جایگاه استراتژیک منطقه در اجرای این طرح ملی افزود: باعث افتخار است که شهرستان دشتستان از میان ۲۰ شهرستان منتخب کشور برای اجرای این برنامه جامع برگزیده شده است؛ این انتخاب، فرصتی است تا با تکمیل‌تر کردن زیرساخت‌های موجود، الگویی موفق از نظام ارجاع و مراقبت‌های بهداشتی را در سطح استان پیاده‌سازی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ادامه با تأکید بر جنبه‌های حمایتی این طرح بیان کرد: در این برنامه، تمامی خدمات بر اساس تعرفه‌های دولتی ارائه می‌شود تا هیچ فردی به دلیل عدم توانایی مالی، از برخورداری از خدمات درمانی و بهداشتی محروم نخواهد بود.

اخلاقی خاطر نشان کرد: هدف ما این است که نظام ارجاع به‌گونه‌ای فعال شود که بیمار از سطح اول پزشک خانواده به‌درستی هدایت شده و هزینه‌های اضافی و پراکندگی درمانی کاهش یابد.

وی بر لزوم مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: برای اینکه سیستم سلامت کشور را به جایگاه مطلوب برسانیم، نیاز به هم‌افزایی است و از تمامی سازمان‌های دولتی، نهادهای غیردولتی و مردمی می‌خواهیم که در این مسیر با حوزه سلامت تعامل سازنده داشته باشند تا بتوانیم در کنار هم، بستر عدالت درمانی را فراهم کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اهمیت پذیرش اجتماعی این طرح، خاطرنشان کرد: در کنار توسعه سخت‌افزاری و زیرساختی، کارهای فرهنگی و تبیینی در زمینه پذیرش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا مردم با مزایای نظام ارجاع آشنا شده و با اطمینان از این خدمات بهره‌مند شوند.