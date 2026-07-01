بیانیه دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در حمایت از مواضع خبرگان رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۰۰ نفر از دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در بیانیه ای از بیانیه خبرگان رهبری حمایت کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً



و فقاهت قله صدق بر عهد الهی است و چه عهدی بالاتر از عهد فقیه با ولی خدا! و کدام فقیه شایسته‌تر است به این صدق از فقیهی که اول بار شجره ولایت را در ولی خدا انکشاف می‌کند.

از این رو است که آنچه خبرگان امت نگاشتند، نشانی بود بر استحکام آن‌ها در عهدشان با ولی خدا در زمانه‌ای که بدمسلکان سیاست‌باز تلاش می‌کنند ولایت را از متن و عمق کتاب الله به حاشیه آن برانند.

نظر ولی فقیه، تنزیل اندیشه قرآن در بستر زندگی این دنیایی بشر است و کدام‌یک از مناسک الهی یارای هم آوردی با حفظ این اندیشه را دارد؟ که فرمود: وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلاَیَةِ.

و پس از تصریحات مکرر مراجع عظام تقلید بر لزوم تبعیت محض از ولی ‌فقیه، این بار خبرگان امت در لحظه‌ای تاریخی ما را متذکر شدند که نظر ولی خدا را مباد که از جنس یک رأی در کنار سایر آراء بدانید: "در نظام ولایی نظر و دیدگاه ولی‌امر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی‌فقیه هیچ مسئولی نمی‌تواند و نباید بر خلاف نظر ایشان اقدام نماید".

استاد فقید ما مرحوم آیت الله مهدوی کنی، آن عالم پارسا و مجاهد که در سال‌های پایانی عمر پربرکتش ریاست آن مجلس شریف را نیز عهده‌دار بود، همواره بر پشتیبانی از ولایت فقیه و پیروی از خط رهبری تأکید داشت و دائما ما را متذکر به این امر حیاتی می‌کرد.

خبرگان امت، مجازات رئیس‌جمهور مهدورالدم آمریکا و نتانیاهوی جنایت‌کار را غیرقابل اغماض معرفی کردند و باز کردن تنگه هرمز با وجود تخطی از بند اول تفاهم‌نامه را خطایی راهبردی شمردند و تکلیف مکلفان در به درک واصل کردن این جنایتکاران را روشن ساختند. خبرگان امت بار دیگر، حفظ حقوق هسته‌ای ایران، تثبیت تنگه هرمز و اجتناب از سخنانی که موجب گستاخی دشمن و توهم ناتوانی کشور شود را وظیفه مدیران دانستند از ملت عزیز خواستند که حضور با صلابتشان را در میادین ادامه دهند و انسجام خود را در این میادین حفظ کنند.

ما شاگردان مکتب امام صادق علیه‌السلام، ضمن تشکر از این تذکرات گرانمایه، حمایت خود را از این بیانیه سترگ اعلام می‌کنیم و از ملت بزرگوار ایران بابت ماه‌ها حضور در میادین دفاع از ایران اسلامی که اثبات کردند انصارالولی به معنای واقعی کلمه هستند تشکر می‌کنیم و صاحبان تصمیم و رأی مشورت را انذار می‌دهیم که در این میدانگاه مبارزه پیچیده با شیطان، اگر نظرتان را همنوا با ولی خدا نکنید، محال است بتوانید مسئولیت تصمیم خود را تحمل کنید؛ که باری است سنگین بر عنق ظریف شما.

اکنون که اعضای مجلس خبرگان، که به تعبیر امام شهیدمان، از انقلابی‌ترین نهادهای انقلابی است، در این برهه تاریخی و سرنوشت ساز رسالت خطیر خود را چه در معرفی حضرت‌آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب و چه در تقویت موضع اصولی و انقلابی ایشان، به احسن وجه محقق ساختند، امیدواریم سایر نهادها و شوراهای ذیل نظام مقدس انقلاب اسلامی، علی الخصوص مجلس شورای اسلامی و دیگر شوراهای مرتبط با موضوعات مهم کشور بتوانند به مجلس خبرگان اقتدا کرده و در خط ولایت و در تراز مردم مبعوث شده ایفای نقش کنند و کاستی‌ها و عقب‌افتادگی‌ها را در این زمینه سریعاً تدارک نمایند.

و من الله التوفیق



جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام