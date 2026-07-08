تأمین روشنایی ۱۳۷ کیلومتر از کریدورهای مواصلاتی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان ضمن اشاره به قرار گرفتن این استان در مسیر اصلی تردد زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی سفر و تأمین رفاه کاربران جادهای، طی روزهای اخیر عملیات گسترده بهروزرسانی، تأمین، بهسازی و رفع نقص سامانههای روشنایی در محورهای مواصلاتی استان بهصورت شبانهروزی انجام شده است.
وی با بیان اینکه هماکنون هیچ چراغ معیوبی در کریدورهای اصلی تردد زائران و محورهای مواصلاتی استان وجود ندارد، افزود: تمامی سامانههای روشنایی، پایهها، تابلوهای برق و تجهیزات مرتبط بهطور کامل بازبینی، تعمیر و آماده بهرهبرداری شدهاند و محورهای عبوری از وضعیت مطلوب و ایمن برخوردار هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان ادامه داد: در قالب برنامههای مستمر نگهداری و ارتقای ایمنی راهها، عملیات تأمین، نوسازی و بهسازی روشنایی در مجموع ۱۳۷ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان اجرا شده که برای آن بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
قدمی با اشاره به نقش راهبردی استان سمنان در کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب کشور تصریح کرد: با افزایش حجم تردد زائران در این ایام، تمامی ظرفیتهای فنی، تجهیزاتی و عملیاتی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان برای ارائه خدمات مطلوب، ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی به کار گرفته شده است.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی راهداران استان تأکید کرد: نیروهای راهداری تا پایان ایام حضور زائران بهصورت مستمر در محورهای مواصلاتی حضور خواهند داشت و ضمن پایش تأسیسات روشنایی و تجهیزات ایمنی، برای تأمین سفری ایمن، روان و بدون وقفه برای زائران و سایر کاربران جادهای تلاش خواهند کرد.
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