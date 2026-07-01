جمعیت دام عشایر دماوند ۲۰ درصد افزایش یافت

جاوید زواره، در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۰ درصدی جمعیت دام عشایر دماوند نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی که مسئول امور عشایری شهرستان دماوند است، اظهار کرد: فصل کوچ عشایر از ۱۵ خرداد آغاز شد و تا نخستین روز تیرماه تمامی خانوارهای عشایری به‌صورت تدریجی در مناطق ییلاقی تار و لار مستقر شدند.

زواره افزود: در ۲۱ یورد عشایری شهرستان، حدود ۷۵۰ خانوار سکونت دارند و جمعیت دام سبک مستقر در این مناطق به حدود ۹۰ هزار رأس رسیده است.

وی با بیان اینکه امسال هیچ‌گونه کاهش در تعداد خانوارهای عشایری یا میزان تولید مشاهده نشده است، تصریح کرد: به دلیل بارندگی‌های مناسب و بهبود پوشش گیاهی، جمعیت دام و میزان تولیدات عشایری نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

مسئول امور عشایری دماوند ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب مراتع، پیش‌بینی می‌شود عشایر امسال تا پایان شهریورماه در مناطق ییلاقی باقی بمانند که این موضوع نیز به افزایش تولید گوشت و لبنیات کمک خواهد کرد.

زواره با اشاره به تولیدات عشایر گفت: عمده محصولات عشایر شامل لبنیات سنتی و گوشت قرمز دام سبک است که بخش عمده آن در بازارهای استان تهران عرضه می‌شود.

وی همچنین از اجرای طرح واکسیناسیون دام‌ها در مناطق ییلاقی خبر داد و خاطرنشان کرد: پایش دام‌ها به‌صورت مستمر توسط اداره دامپزشکی انجام می‌شود و تاکنون مشکل حاد بیماری در میان دام‌های عشایری گزارش نشده است.

مسئول امور عشایری دماوند در پایان با اشاره به مشکلات موجود در مسیرهای کوچ، تصریح کرد: تصرفات غیرقانونی اراضی در سال‌های اخیر همچنان از مهم‌ترین چالش‌های عشایر است و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، این مشکل به‌طور کامل برطرف نشده است.