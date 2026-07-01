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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

مسیر دوچرخه‌سواری ورامین در انتظار تأمین اعتبار

مسیر دوچرخه‌سواری ورامین در انتظار تأمین اعتبار

ورامین- رئیس هیئت دوچرخه‌سواری ورامین از پیگیری احداث مسیر اختصاصی دوچرخه‌سواری خبر داد و گفت: اجرای این پروژه در انتظار تأمین اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کنگرلو، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از پیگیری روند احداث مسیر اختصاصی دوچرخه‌سواری در شهرستان ورامین خبر داد و اظهار کرد: این پروژه هم‌اکنون در مرحله بررسی و برنامه‌ریزی قرار دارد و در صورت تصویب نهایی و تأمین اعتبار، وارد فاز اجرایی خواهد شد.

وی که رئیس هیئت دوچرخه‌سواری ورامین است، افزود: پس از اجرای عملیات عمرانی و تکمیل مراحل آماده‌سازی، این مسیر در اختیار شهروندان و علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواری قرار خواهد گرفت.

کنگرلو با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های این رشته ورزشی، تصریح کرد: احداث مسیر اختصاصی دوچرخه‌سواری نقش مهمی در افزایش ایمنی دوچرخه‌سواران، کاهش خطرات تردد در معابر شهری و توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه خواهد داشت.

وی ادامه داد: توسعه دوچرخه‌سواری در کنار اجرای برنامه‌هایی مانند «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» می‌تواند در کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی مؤثر باشد.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری ورامین ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی این پروژه در سال جاری آغاز و در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6876524

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