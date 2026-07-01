به گزارش خبرنگار مهر، محمد کنگرلو، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از پیگیری روند احداث مسیر اختصاصی دوچرخه‌سواری در شهرستان ورامین خبر داد و اظهار کرد: این پروژه هم‌اکنون در مرحله بررسی و برنامه‌ریزی قرار دارد و در صورت تصویب نهایی و تأمین اعتبار، وارد فاز اجرایی خواهد شد.

وی که رئیس هیئت دوچرخه‌سواری ورامین است، افزود: پس از اجرای عملیات عمرانی و تکمیل مراحل آماده‌سازی، این مسیر در اختیار شهروندان و علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواری قرار خواهد گرفت.

کنگرلو با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های این رشته ورزشی، تصریح کرد: احداث مسیر اختصاصی دوچرخه‌سواری نقش مهمی در افزایش ایمنی دوچرخه‌سواران، کاهش خطرات تردد در معابر شهری و توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه خواهد داشت.

وی ادامه داد: توسعه دوچرخه‌سواری در کنار اجرای برنامه‌هایی مانند «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» می‌تواند در کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی مؤثر باشد.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری ورامین ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی این پروژه در سال جاری آغاز و در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.