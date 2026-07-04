به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی عصر شنبه در جلسه شورای تربیت‌بدنی و ورزش شهرستان رزن، ضمن بررسی مطالبات جامعه ورزشی این منطقه اظهار کرد: اعتبارات اختصاص‌یافته به هیئت‌های ورزشی شهرستان رزن از ۳۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این تخصیص اعتبار از محل درآمدهای اماکن ورزشی و منابع اداره‌کل تامین شده است، افزود: توسعه ورزش همگانی و قهرمانی با همکاری مسئولان شهرستان در مسیر مطلوبی قرار دارد و تمامی دغدغه‌های مطرح‌شده توسط جامعه ورزشی شهرستان با جدیت پیگیری خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تاکید بر اولویت‌بندی برای تکمیل و بهسازی زیرساخت‌ها گفت: مشکل تامین آب زمین چمن شهرستان رزن که سال‌ها ورزشکاران را با چالش مواجه کرده بود، با حمایت فرمانداری، صدور مجوزهای قانونی و احداث چاه اختصاصی برطرف شده و این مجموعه اکنون در اختیار هیئت فوتبال قرار دارد.

حقیقی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه اماکن ورزشی اشاره کرد و گفت: سالن اداره ورزش و جوانان در دو سال اخیر با اعتباری افزون بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بازسازی شد که شامل تعویض کامل سقف و رفع نواقص زیرساختی بود. همچنین تجهیز سالن کشتی و برنامه‌ریزی برای بازسازی اساسی سالن انقلاب از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار این اداره‌کل در رزن است.