به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اوز، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و ادای احترام به شهید اهل سنت بمباران دادگستری لارستان، به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیام ویژه این هفته اشاره کرد و آن را نقشه راهی روشن برای آینده دستگاه قضایی عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای احکام الهی و تحقق عدالت از اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: فراهمسازی دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی، کاهش مراجعات حضوری و توسعه خدمات الکترونیک از محورهای مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: در راستای مطالبه رئیس قوه قضاییه، تلاش مجموعه قضایی استان بر آن است تا این دستگاه در تراز انقلاب اسلامی قرار گیرد و این هدف تنها با تلاش جهادی، قانونمداری و خدمت صادقانه محقق خواهد شد.
رجایینسب با بیان اینکه عدالت با هرگونه تبعیض منافات دارد، تصریح کرد: هرگونه تبعیض در ارائه خدمات قضایی، مغایر با اصول عدالت و احسان است و دستگاه قضایی موظف به اجرای یکسان قانون برای همه شهروندان است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نقدهای سازنده گفت: دستگاه قضایی از پیشنهادها و دیدگاههای نخبگان، مسئولان و مردم برای بهبود عملکرد استقبال میکند و اصلاح و ارتقای خدمات را یک ضرورت دائمی میداند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: رسیدگی بدون تبعیض به مطالبات همه شهروندان مورد تأکید جدی قوه قضاییه است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت وحدت، همدلی و ولایتمداری، زمینه عزت، اقتدار و پیشرفت بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.
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