لزوم برپایی مواکب در ساحل چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اسفندیاری ظهر چهارشنبه در نشست خدمات سفرهای تابستانی با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، بر برپایی چند موکب در سواحل شهرستان تأکید کرد و گفت: فضاسازی محیطی مناسب و متناسب با این ایام در سطح شهر باید به‌صورت مطلوب انجام شود و برپایی موکب در چند نقطه از سواحل به‌عنوان نمادی از عزاداری و بزرگداشت این مراسم در دستور کار قرار گیرد.

وی، از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای خدمات‌رسانی به گردشگران خبر داد و گفت: این شهرستان در دوره نوروز میزبان ۱۷ میلیون مسافر و ثبت ۴ میلیون شب اقامت بوده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ورود گردشگران در تعطیلات پیش‌رو افزود: همه دستگاه‌ها باید با آمادگی کامل در میدان باشند تا خدمات‌رسانی به مسافران بدون مشکل انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری چالوس همچنین بر استقرار نیروها و تجهیزات راهداری، پایش مستمر وضعیت سوخت، ارائه گزارش روزانه از تأمین سوخت و تأمین کالاهای اساسی متناسب با افزایش جمعیت شناور شهرستان تأکید کرد.

وی آمادگی کامل نجات‌غریق‌ها با توجه به آغاز فصل گرما و افزایش حضور گردشگران در سواحل را ضروری دانست و خواستار درج این موضوع در مصوبات جلسه شد.

حجت‌الاسلام اسفندیاری پاکسازی مستمر سواحل و آمادگی مراکز درمانی و امدادی برای ارائه خدمات به شهروندان و مسافران را از دیگر اولویت‌های مهم ستاد خدمات سفر برشمرد.

در پایان این نشست، بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، تأمین نیازهای اساسی، حفظ آمادگی مراکز امدادی و درمانی و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ایام تعطیلات تأکید شد.