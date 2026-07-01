تکلیف شهرداری تهران در میزبانی از عزاداران اصفهانی روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صالحی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته تبلیغات و رسانه ستاد تشییع که با حضور مدیران ستادهای اجرایی برگزار شد، از همافزایی گسترده میان دستگاههای شهری برای میزبانی از عزاداران و زائران اصفهانی خبر داد.
صالحی با اشاره به ابعاد معنوی و انقلابی این مراسم اظهار داشت: حضور مردم در این مراسم تشییع، فراتر از یک رویداد ساده و با نگاهی صرفاً رفاهی نیست، بلکه برخاسته از عمق باورهای اعتقادی و هویت انقلابی ملت است؛ با این حال، وظیفه ذاتی و اصلی دستگاههای خدمترسان این است که تمامی ظرفیتها و تمهیدات لازم را برای استقبال از مردم غیور و شهیدپرور اصفهان به میدان بیاورند تا این میزبانی در شأن جایگاه شهید باشد.
شهردار منطقه ۲ تهران در این نشست، با تأکید بر نقش کلیدی حوزه شهری در موفقیت این رویداد، افزود: شهرداری تهران تمامی توان خود را در عرصههای مختلف از جمله اسکان، پذیرایی و پشتیبانیهای لجستیک به کار خواهد گرفت. هدف ما این است که برای مدت حضور عزاداران اصفهانی در پایتخت، میزبانانی شایسته و کارآمد باشیم و تمامی نیازهای اولیه آنها را پوشش دهیم.
وی در ادامه با اشاره به حساسیتهای موجود در مدیریت ترددها و زمان، توصیههایی را خطاب به شهروندان اصفهانی مطرح کرد و گفت: با توجه به پیشبینی حضور حداکثری و گسترده مردم، از شهروندان عزیز تقاضا داریم با نگاهی «اربعینی» به این سفر معنوی مشرف شوند.
صالحی تأکید کرد: توصیه میشود عزاداران با در نظر گرفتن شرایط خاص مراسم، ملاحظات ایمنی را رعایت کرده و لوازم و امکانات ضروری خود را همراه داشته باشند تا ضمن حضور پرشور در مراسم، امکان بازگشت ایمن و بیدغدغهای به دیار خود فراهم باشد.
عضو ستاد تشییع با خطاب قرار دادن مسئولان ذیربط، خواستار شفافیت در آمارهای پیشبینیشده شد و ابراز کرد: ارائه آمار دقیق از میزان برآورد حضور شهروندان اصفهانی در تهران، برای هماهنگی نهایی و تخصیص بهینه امکانات و تجهیزات اعزامی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا از هرگونه خلل در خدماترسانی جلوگیری شود.
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