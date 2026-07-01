آمادگی شبکه ملی خون رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، بابک یکتاپرست روز چهارشنبه اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب و احتمال افزایش نیاز مراکز درمانی، سازمان انتقال خون ایران از روزهای گذشته تمهیدات ویژهای را برای حفظ پایداری ذخایر خون در سراسر کشور به اجرا گذاشته است.
وی افزود: در همین راستا، ذخایر استراتژیک خون در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی به عنوان استانهای میزبان مراسم و همچنین سایر استانهای راهبردی کشور افزایش یافته تا در صورت نیاز، خدمات خونرسانی بدون وقفه ادامه یابد.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: تمامی ادارات کل انتقال خون کشور در آمادهباش کامل قرار دارند و وضعیت ذخایر خون و فرآوردههای خونی به صورت مستمر رصد میشود.
وی با اشاره به آمادگی شبکه ملی خونرسانی گفت: این شبکه آمادگی دارد در صورت نیاز، با جابهجایی سریع خون و فرآوردههای خونی، نیاز مراکز درمانی استانهای مذکور را تأمین کند.
یکتاپرست افزود: دستورالعمل توزیع فرآورده های خونی به منظور افزایش ذخایر بانک خونهای مراکز درمانی به تمامی پایگاه های انتقال خون در سراسر کشور ابلاغ شد تا هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات درمانی ایجاد نشود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر ذخایر خونی کشور در شرایط مطلوب قرار دارد و هیچگونه نگرانی از بابت تأمین خون مورد نیاز بیماران وجود ندارد.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران همچنین از هماهنگی کامل این سازمان با معاونت درمان وزارت بهداشت و همچنین اورژانس پیشبیمارستاتی خبر داد و گفت: این هماهنگیها با هدف تسریع در پاسخگویی به نیازهای احتمالی مراکز درمانی و مدیریت بهینه منابع خونی در ایام برگزاری مراسم انجام شده است.
این مقام مسئول در پایان ضمن قدردانی از همراهی همیشگی اهداکنندگان خون، از آنان خواست اهدای خون را به صورت مستمر در برنامه خود قرار دهند تا ذخایر خون کشور همواره در سطح ایمن و پایدار حفظ شود.
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