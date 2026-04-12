بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت ذخایر خونی کشور پس از وقایع اخیر، از وضعیت مطلوب تأمین خون و فرآورده‌های آن برای مراکز درمانی خبر داد و گفت: با وجود فروکش کردن التهابات روزهای اخیر و سپری شدن دوران حاد، مراجعات اهداکنندگان خون همچنان با قوت ادامه دارد. در حال حاضر، وضعیت ذخایر خونی کشور در شرایط مطلوب گزارش شده و در برخی استان‌ها حتی فراتر از سطح استاندارد قرار دارد؛ از همین رو، تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی به صورت کامل و بدون هیچ‌گونه کمبودی در حال انجام است.

وی ادامه داد: با این حال، سازمان انتقال خون همواره بر این نکته یادآوری می‌کند که نیاز به خون و فرآورده‌های آن یک نیاز همیشگی و همیشگی است. این استمرار به چند دلیل حیاتی ضرورت دارد. افراد به یاد داشته باشند بیماری‌ها متوقف نمی‌شوند و بیمارانی نظیر مبتلایان به تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی به صورت مستمر و مادام‌العمر نیازمند دریافت خون هستند. به‌ویژه بیماران تالاسمی که برای ادامه حیات طبیعی خود ناگزیرند در فواصل زمانی کوتاه (معمولاً هر دو هفته یک‌بار)، تزریق خون داشته باشند.

یکتاپرست افزود: اگرچه گلبول‌های قرمز تا یک ماه و پلاسما تا شش ماه قابل نگهداری هستند، اما «پلاکت» به عنوان یک ماده زنده و حیاتی، تنها برای سه روز قابلیت مصرف دارد. این محدودیت زمانی باعث می‌شود که حتی در زمان اشباع ذخایر، نیاز به اهدای روزانه پلاکت برای بیماران سرطانی همچنان در اولویت اول باقی بماند. با توجه به اینکه از هر واحد خون کامل تنها مقدار اندکی پلاکت (حدود ۳۰ تا ۴۰ سی‌سی) استحصال می‌شود.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران توضیح داد: در همین راستا، سازمان انتقال خون خدمت نوینی را تحت عنوان «اهدای پلاکت» تقویت کرده است. در این روش، اهداکنندگان می‌توانند به جای اهدای خون کامل، صرفاً پلاکت خون خود را اهدا کنند. این اقدام دو مزیت بزرگ به همراه دارد: از منظر کمی، مقدار پلاکت دریافتی در هر نوبت اهدا بسیار بیشتر از روش سنتی است و از منظر کیفی نیز به دلیل اینکه پلاکت‌ها از یک فرد واحد دریافت می‌شوند، احتمال بروز عوارض بعدی و واکنش‌های ناشی از تزریق در بدن بیمار به حداقل می‌رسد. تمامی افرادی که واجد شرایط عمومی اهدای خون هستند، می‌توانند با اعلام آمادگی در پایگاه‌های انتقال خون، به بخش پلاکت‌فرزیس هدایت شده و در این امر حیاتی مشارکت کنند.

وی اظهار داشت: بررسی آمارهای چهل روز گذشته نشان‌دهنده یک جهش بی‌سابقه در مشارکت‌های مردمی است. بر اساس داده‌های ثبت شده، میزان مراجعات افرادی که برای «نخستین بار» اقدام به اهدای خون کرده‌اند، با رشد ۶۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو بوده است.

یکتاپرست افزود: همچنین در بخش مشارکت بانوان، آمارهای خیره‌کننده‌ای به ثبت رسیده است. در حالی که نرخ مشارکت بانوان در سال‌های گذشته حدود ۵ درصد برآورد می‌شد، در بازه زمانی اخیر، مشارکت این قشر با رشدی نزدیک به ۸۰ درصد (۷۹.۵ درصد) همراه بوده است. این استقبال بی‌نظیر نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و ایثارگری بانوان در سطح کشور است.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران خاطر نشان کرد: سازمان برای سال ۱۴۰۵ سه سیاست راهبردی را در دستور کار خود قرار داده است که شامل «افزایش حداکثری مشارکت بانوان»، «جذب جوانان و اهداکنندگان بار اولی» و «نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون مستمر» می‌باشد. امید است با برنامه‌ریزی‌های آموزشی و ترویج فرهنگ ایثار، شاهد استمرار این حضور آگاهانه در سال‌های پیش رو باشیم.