به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اضطرار شرایط گرد و غبار اظهار کرد: بر اثر وزش تندباد و نفوذ گرد و غبار از سمت شمال و شرق استان و همچنین از جنوب سمنان و مناطق شمالی از جمله اردستان، انارک و خور و بیابانک، کاهش شدید میدان دید و افت کیفیت هوا در سطح استان پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه این وضعیت از بعدازظهر امروز تا روز پنجشنبه در سطح «نارنجی» خواهد بود، تأکید کرد: شهرهایی نظیر اصفهان، کاشان، آران و بیدگل، فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، اردستان، زواره، مهاباد، برخوار، نایین، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، کوهپایه و ورزنه از جمله مناطقی هستند که تحت تأثیر این پدیده قرار میگیرند.
شیشهفروش با اشاره به مکلف شدن دستگاههای مسئول از جمله حفاظت محیط زیست، صنعت و معدن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، راهداری، شهرداریها، ورزش و جوانان، هلال احمر و شبکههای بهداشت برای اجرای طرحهای کاهش خطر و اعمال محدودیتهای موقت برای فعالیت بخشهای آلاینده، بر ضرورت نظارتهای میدانی و رعایت الزامات بهداشتی تأکید کرد.
وی همچنین جهت کاهش اثرات گرد و غبار بر سلامت عمومی، بر ضرورت رعایت اصول خودحفاظتی، استفاده از ماسک استاندارد، عدم انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی در محیطهای باز و پرهیز از حضور بیماران قلبی، ریوی و افراد دارای بیماریهای خاص در محیطهای باز و ترافیکی تأکید کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان یادآور شد که از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش آلودگی هوا میشود، از جمله فعالیتهای معدنی، خاکورزی، سوزاندن بقایای گیاهی و عملیات ساختمانی باید بهشدت خودداری شود.
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