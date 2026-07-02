هوای اصفهان در وضعیت خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۲ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح پنجشنبه ۱۱ تیرماه با میانگین ۳۷۲ AQI وضعیت خطرناک را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۲۸۸، دانشگاه صنعتی ۲۸۱ و خیابان فرشادی ۲۷۸ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و در ایستگاه‌ پارک زمزم با عدد ۳۳۸، بزرگراه خرازی ۵۰۰، رهنان ۳۰۵، زینبیه ۴۰۸، سپاهان شهر ۴۲۸، فیض ۳۵۱، کاوه و ولدان ۳۲۱ و میرزا طاهر ۳۵۲ AQI در وضعیت خطرناک است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه شهرهای خمینی‌شهر، شاهین‌شهر و قهجاورستان و مبارکه وضعیت خطرناک را نشان می‌دهد.

هشدار نارنجی هواشناسی صادر شد

هوای شهر اصفهان از بامداد امروز در وضعیت خطرناک قرار گرفته است. پیش از این اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی برای ۱۸ شهرستان استان اعلام کرده بود که از شامگاه چهارشنبه ۱۰ تیرماه و طی امروز پنج‌شنبه، نفوذ توده گرد و خاک به همراه افزایش سرعت وزش باد، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را در مناطق مختلف استان به دنبال خواهد داشت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، این سامانه جوی با منشأ افزایش گرد و خاک، موجب فعال شدن کانون‌های گرد و خاک با منشأ داخلی نیز خواهد شد و در نتیجه شاخص کیفیت هوا در مناطق تحت تأثیر افزایش می‌یابد.

طبق اعلام هواشناسی، مناطق شمال، شرق و مرکز استان اصفهان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار، لنجان، زواره، فلاورجان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، مهاباد، نایین، نجف‌آباد، نطنز، ورزنه و شهر اصفهان تحت تاثیر این شرایط قرار دارند.

اعمال محدودیت بر منابع آلاینده هوا

همچنین روز گذشته، منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا و و اعمال محدودیت بر منابع آلاینده طی امروز خبرداد.

وی با اشاره به مکلف شدن دستگاه‌های مسئول از جمله حفاظت محیط زیست، صنعت و معدن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، راهداری، شهرداری‌ها، ورزش و جوانان، هلال احمر و شبکه‌های بهداشت برای اجرای طرح‌های کاهش خطر و اعمال محدودیت‌های موقت برای فعالیت بخش‌های آلاینده، بر ضرورت نظارت‌های میدانی و رعایت الزامات بهداشتی تأکید کرد.

شهروندان از تردد غیر ضرور پرهیز کنند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین جهت کاهش اثرات گرد و غبار بر سلامت عمومی، بر ضرورت رعایت اصول خودحفاظتی، استفاده از ماسک استاندارد، پرهیز انجام فعالیت‌های بدنی و ورزشی در محیط‌های باز و پرهیز از حضور بیماران قلبی، ریوی و افراد دارای بیماری‌های خاص در محیط‌های باز و ترافیکی تأکید کرد.

همچنین هرگونه اقدامی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، از جمله فعالیت‌های معدنی، خاک‌ورزی، سوزاندن بقایای گیاهی و عملیات ساختمانی طی امروز ممنوع اعلام شده است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.