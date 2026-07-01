فعالیت ۳ معدن بزرگ مس و طلا در شهرستان چالدران آغاز می شود 

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه عصر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان چالدران با اشاره به پیگیری‌های مستمر اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: برای نخستین بار، شرکت صنایع ملی مس ایران در آذربایجان‌غربی سرمایه‌گذاری خود را شروع کرده و با صدور پروانه اکتشاف در عمق ۲ هزار متری مطالعات اکتشافی را تکمیل می کند.

وی ادامه داد: معادن «مس ایران»، «پلی‌متال عرفات» و «فرآوری طلای دیلک‌وردی» سه پروژه مهم معدنی هستند که با آغاز فعالیت خود، نقش موثری در رونق اقتصادی منطقه چالدران ایفا خواهند کرد.

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی با تاکید بر آثار مثبت این سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: بهره‌برداری از این معادن علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و توسعه بخش معدن، زمینه اشتغال گسترده جوانان منطقه را فراهم کرده و تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم شهرستان چالدران خواهد داشت.

همچنین در این نشست در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی شن و ماسه، تصمیات مثبتی اتخاذ شد.