به گزارش خبرنگار مهر، عباس طالبیان اردستانی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: قاچاق در حوزه سلامت تنها به دارو محدود نیست و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های تغذیه‌ای و تجهیزات پزشکی را نیز در بر می‌گیرد؛ کالاهایی که به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت، می‌توانند سلامت مصرف‌کنندگان را با تهدیدهای جدی مواجه کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از داروها و محصولات سلامت‌محور تقلبی ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، افزود: یک فرآورده آرایشی یا بهداشتی غیرمجاز می‌تواند عوارض جدی برای مصرف‌کننده ایجاد کند و داروهای تقلبی نیز علاوه بر مختل کردن روند درمان، جان بیماران را در معرض خطر قرار می‌دهند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به راه‌های دریافت گزارش‌های مردمی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند تمامی شکایت‌های مربوط به دارو، مواد غذایی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و سایر موضوعات مرتبط با سلامت را از طریق سامانه ۱۹۰ ثبت کنند و تمامی گزارش‌ها در دستور کار بازرسان قرار می‌گیرد.

طالبیان اردستانی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها به دلیل ضرورت هماهنگی با دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسئول، روند رسیدگی زمان‌بر است و گاهی برای تکمیل مستندات، بازدیدهای محسوس و نامحسوس و عملیات شناسایی چندین روز ادامه پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: تمامی شکایت‌های ثبت‌شده بررسی و نتیجه آن به اطلاع شاکیان می‌رسد و در صورتی که شهروندان نسبت به روند رسیدگی ابهامی داشته باشند، امکان پیگیری مستقیم نیز فراهم است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به یکی از پرونده‌های مهم کشف داروی تقلبی گفت: مدتی قبل دارویی با بسته‌بندی کاملاً مشابه داروی «پلاویکس» در بازار عرضه شده بود که بیماران با وجود مصرف آن، پاسخ درمانی مناسبی دریافت نمی‌کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های آزمایشگاهی در سازمان غذا و دارو مشخص شد این دارو فاقد هرگونه ماده مؤثره است؛ در حالی که از نظر ظاهری حتی کارشناسان نیز به‌سادگی قادر به تشخیص تقلبی بودن آن نبودند.

طالبیان اردستانی خاطرنشان کرد: سودجویان با استفاده از بسته‌بندی برندهای شناخته‌شده، محصولات تقلبی را روانه بازار می‌کنند و همین موضوع، تشخیص کالای اصل از نمونه‌های جعلی را برای مردم دشوار کرده است.

وی با تأکید بر اینکه نظارت به‌تنهایی پاسخگوی مقابله با قاچاق نیست، اظهار کرد: افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم برای شناسایی کالاهای اصیل، مهم‌ترین راهکار کاهش عرضه و مصرف محصولات قاچاق است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به گستردگی مراکز تحت نظارت این معاونت گفت: در استان قزوین حدود ۲ هزار و ۶۰۰ واحد عرضه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، ۲۰۸ داروخانه و ۳۳ داروخانه شبانه‌روزی فعالیت دارند و علاوه بر این، کارخانه‌ها، مراکز تولید و شبکه‌های توزیع نیز به طور مستمر پایش می‌شوند.

وی اضافه کرد: با وجود این حجم گسترده از مراکز تحت نظارت، امکان حضور دائمی بازرسان در همه واحدها وجود ندارد و مشارکت مردم در گزارش تخلفات، نقش مؤثری در افزایش اثربخشی نظارت‌ها دارد.

طالبیان اردستانی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته گفت: طی این مدت یک‌هزار و ۲۲۶ قلم کالای قاچاق به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کشف و ضبط شد که شامل شش پرونده دارویی، ۲۸ پرونده مربوط به مکمل‌های تغذیه‌ای، ۴۶ پرونده فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و تعدادی پرونده در حوزه تجهیزات پزشکی بوده است.

وی با اشاره به تجربه دوران شیوع کرونا نیز گفت: در آن مقطع نمونه‌هایی از محلول‌های ضدعفونی‌کننده با بسته‌بندی کاملاً مشابه برندهای معتبر کشف شد که از نظر ظاهری تفاوتی با کالای اصلی نداشتند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ادامه بر ضرورت بازنگری در قوانین مقابله با قاچاق تأکید کرد و گفت: بخشی از جرایم و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده مربوط به سال‌های گذشته است و دیگر بازدارندگی لازم را ندارد؛ از این رو اصلاح قوانین در کنار تقویت نظارت و ارتقای آگاهی عمومی باید به طور هم‌زمان دنبال شود.

