آمادگی سازمان غذا و دارو در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، امیر محمدپور، با اشاره به ضرورت هماهنگی و انسجام میان دستگاههای اجرایی در شرایط ویژه، از آمادگی کامل ساختارهای پشتیبانی، لجستیکی و تخصصی سازمان برای تأمین نیازهای حوزه سلامت خبر داد و بر تداوم خدمترسانی بدون وقفه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نیروهای عملیاتی سازمان در وضعیت «آنکال» قرار دارند، اظهار کرد: پرسنل انبارها، واحدهای پشتیبانی و بخشهای مرتبط نیز در حالت آمادهباش هستند تا عملیات تأمین، جابهجایی و توزیع اقلام سلامتمحور بدون وقفه انجام شود.
محمدپور افزود: بخشی از فضاهای فیزیکی و امکانات موجود در حوزههای تابعه سازمان نیز در وضعیت آماده بهرهبرداری قرار دارد و در صورت ضرورت میتواند در اختیار دستگاههای مسئول قرار گیرد تا پشتیبانی میدانی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
وی با تأکید بر توان تخصصی سازمان در مدیریت زنجیره تأمین دارو و فرآوردههای سلامتمحور تصریح کرد: امکان پشتیبانی پایدار در تأمین اقلام حیاتی از جمله داروهای ضروری، سرمهای درمانی، فرآوردههای تزریقی و ملزومات پزشکی بهطور کامل فراهم است.
به گفته محمدپور، همچنین شبکه تأمین، ذخیرهسازی و توزیع اقلام سلامتمحور بهصورت مستمر تحت رصد و پایش قرار دارد و در شرایط اضطراری، جریان توزیع با هماهنگی واحدهای استانی و معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی مدیریت میشود.
وی با اشاره به نقش معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران گفت: این معاونتها بهصورت میدانی در محلهای مأموریتی حضور فعال دارند و مسئولیت هماهنگی، نظارت و پشتیبانی اجرایی حوزه سلامت را بر عهده گرفتهاند.
محمدپور افزود: سازمان غذا و دارو این شبکه عملیاتی را بهصورت مستمر از نظر تأمین دارو، سرم، فرآوردههای تزریقی و تجهیزات پزشکی پشتیبانی میکند تا هیچگونه خللی در زنجیره خدمات ایجاد نشود.
وی با تأکید بر همافزایی میان ستاد سازمان و معاونتهای دانشگاهی، خاطرنشان کرد: این هماهنگی ظرفیت پاسخگویی نظام دارویی کشور را ارتقا داده و امکان مدیریت سریعتر نیازهای میدانی را فراهم کرده است.
نظر شما