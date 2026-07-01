به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح اقدامات نظام سلامت برای برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در سازمان اورژانس کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، از آمادگی کامل مجموعه بهداشت، درمان و فوریتهای پزشکی برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم وداع، تشییع و تدفین خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای درمانی، امدادی و پشتیبانی در سه استان تهران، قم و مشهد برای خدمترسانی بسیج شدهاند.
وی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف حوزه سلامت اظهار کرد: در بخشهای عملیاتی، بهداشت، درمان و فوریتهای پزشکی مسئولیت مستقیم خدمترسانی را بر عهده دارند، سازمان انتقال خون نقش حمایتی در تأمین خون و فرآوردههای خونی ایفا میکند و معاونت دانشجویی نیز زمینه حضور گسترده دانشجویان علوم پزشکی در این مراسم را فراهم کرده است.
میعادفر با بیان اینکه خدمات درمانی از ابتدای مسیر حرکت زائران پیشبینی شده است، افزود: با توجه به افزایش ترددها، احتمال وقوع حوادث جادهای وجود دارد و به همین منظور بیش از یکهزار و ۹۰۰ پایگاه اورژانس جادهای به صورت ۱۰۰ درصدی در آمادهباش قرار دارند. همچنین تمامی بیمارستانهای واقع در مسیر حرکت زائران آماده ارائه خدمات هستند و دستورالعملهای لازم به آنها ابلاغ شده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: زائرانی که به صورت کاروانی سفر میکنند، در صورت بروز هرگونه مشکل میتوانند به مراکز درمانی مراجعه کنند و خدمات درمانی به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده در تهران گفت: علاوه بر حفظ روند عادی خدمات اورژانس برای شهروندان، حدود ۱۰۰ دستگاه آمبولانس و ۳۰ دستگاه اتوبوسآمبولانس برای پوشش مراسم در تهران پیشبینی شده است. هر اتوبوسآمبولانس ظرفیت پذیرش ۱۰ تا ۱۵ بیمار را دارد و تاکنون ۲۵ دستگاه از آنها وارد تهران شده و آماده استقرار در نقاط تعیینشده هستند.
میعادفر از بهکارگیری ظرفیت استانهای همجوار نیز خبر داد و افزود: دانشگاههای علوم پزشکی کاشان، اراک، ساوه، مازندران، بابل، ساری و گیلان به عنوان استانهای پشتیبان در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، نیروی انسانی، تجهیزات و ظرفیت بیمارستانی خود را در اختیار سه استان اصلی قرار دهند.
وی تأکید کرد: بیمارستانهای تهران، قم و مشهد با حداکثر ظرفیت آماده ارائه خدمات هستند و علاوه بر آن، بیمارستانهای صحرایی، سامانههای درمانی، کانکسهای سردخانهای و سایر امکانات پشتیبانی نیز پیشبینی و مستقر شدهاند.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به پیشبینیهای انجامشده برای مقابله با گرمای هوا گفت: تمامی تمهیدات لازم برای پیشگیری و درمان گرمازدگی از جمله تأمین آب، پشتیبانی لجستیکی، امکانات درمانی و بیمارستانهای صحرایی در نظر گرفته شده است تا شرکتکنندگان بدون دغدغه در مراسم حضور یابند.
میعادفر در پایان خاطرنشان کرد: همه ظرفیتهای حوزه سلامت برای خدمترسانی به مردم بسیج شده است و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، خدمات درمانی و امدادی بدون هیچگونه وقفهای ارائه شود و مردم تنها دغدغه حضور در این مراسم را داشته باشند.
۶۰۰ تخت درمانی و ۸ بیمارستان سیار برای پوشش مراسم وداع و تشییع در تهران مستقر میشود
در ادامه؛ نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، از آمادهسازی گسترده زیرساختهای درمانی و امدادی برای پوشش مراسم در استان تهران خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای حوزه سلامت برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم بسیج شده است.
وی ادامه داد: از زمان ابلاغ مأموریت از سوی ستاد مرکزی، جلسات متعددی در کمیته بهداشت و درمان برگزار شد و تمامی بخشهای حوزه سلامت شامل بهداشت، درمان، فوریتهای پزشکی و دستگاههای امدادی و خدماتی استان تهران در برنامهریزی و اجرای مأموریت مشارکت دارند.
وی با اشاره به برگزاری مراسم وداع در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در مصلای امام خمینی (ره) تهران افزود: با توجه به پیشبینی حضور گسترده زائران از سراسر کشور، ارائه خدمات درمانی از محل برگزاری مراسم آغاز خواهد شد و برای این منظور، ورودیها، خروجیها و حلقه مرکزی مصلی بهطور ویژه برای استقرار نیروهای امدادی و درمانی طراحی شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: بر اساس مصوبات کمیته بهداشت و درمان، شش بیمارستان سیار تخصصی در حلقه مرکزی مصلی جانمایی شدهاند تا در فواصل مشخص، خدمات اورژانسی، احیای قلبی ـ ریوی پیشرفته، بستری موقت و انتقال بیماران را در سطح یک بیمارستان مجهز ارائه دهند.
توکلی با قدردانی از همکاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران، همچنین دستگاههای امدادی، گفت: این مراکز با ظرفیت ۱۰۰ تخت برای هر بیمارستان و با حضور پزشکان متخصص و کادر درمان، آماده خدمترسانی هستند.
وی همچنین از استقرار یک بیمارستان سیار توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک بیمارستان از سوی دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله(عج) و یک بیمارستان دیگر در شبستان مصلی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی استان تهران خبر داد و افزود: در مجموع حدود ۶۰۰ تخت درمانی برای ارائه خدمات تخصصی و فوریتی در محل مراسم پیشبینی شده است.
مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: افزون بر این، دو بیمارستان صحرایی نیز خارج از حلقه مرکزی مصلی مستقر خواهند شد که یکی با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و دیگری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمات درمانی مورد نیاز زائران را ارائه میکنند.
توکلی با بیان اینکه این شبکه درمانی به گونهای طراحی شده که توان پوشش ۹۰ تا ۹۵ درصد مراجعات احتمالی را داشته باشد، گفت: مهمترین مخاطره پیشبینیشده گرمازدگی است و به همین دلیل هماهنگیهای لازم برای مدیریت جمعیت و کاهش آثار گرمای هوا انجام شده است.
وی افزود: با همکاری سازمان آتشنشانی تهران، سامانههای آبپاش و مهپاش در حلقه مرکزی مراسم مستقر میشوند تا دمای محیط کاهش یافته و شرایط مناسبتری برای حضور زائران فراهم شود.
وی با تشریح ادامه برنامههای حوزه سلامت برای پوشش مراسم، از آمادهباش کامل مراکز درمانی، استقرار تیمهای بهداشتی در موکبها و ارائه رایگان خدمات درمانی و دارویی به زائران خبر داد.
توکلی اظهار کرد: در شعاع سه کیلومتری محل برگزاری مراسم و در حلقه چهارم استقرار، موکبهای بزرگ برای ارائه خدمات به زائران پیشبینی شده است و تیمهای بهداشت، مراقبان سلامت و نیروهای امداد پزشکی نیز در این موکبها مستقر خواهند بود تا خدمات لازم را به مراجعهکنندگان ارائه کنند.
وی افزود: خارج از محدوده مصلی نیز تمامی درمانگاهها، کلینیکهای تخصصی و بیمارستانهای استان تهران بر اساس بخشنامه ابلاغی در آمادهباش کامل قرار دارند تا در طول سه روز مراسم وداع و همچنین روز تشییع، پذیرای زائران و ارائهدهنده خدمات درمانی باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به مدیریت منابع انسانی حوزه سلامت گفت: بهمنظور حفظ آمادگی مراکز درمانی، به جز موارد اضطراری، مرخصی کادر درمان محدود شده است.
وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان حوزه بهداشت، درمان و فوریتهای پزشکی تأکید کرد که این نیروها همواره در بحرانها و شرایط ویژه بدون وقفه در حال خدمترسانی به مردم هستند.
توکلی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه امداد و انتقال بیماران اظهار داشت: با همکاری سازمان اورژانس کشور، اورژانس تهران، جمعیت هلالاحمر و پلیس راهور، زنجیره ارجاع و انتقال بیماران و مصدومان بهطور کامل طراحی شده و مسیرهای تردد خودروهای امدادی نیز پیشبینی شده است تا خدمات فوریتی در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
وی همچنین از فعالیت گسترده کمیته بهداشت خبر داد و گفت: معاونتهای بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تمامی مخاطرات احتمالی محل برگزاری مراسم را بررسی کردهاند و زیرساختهای بهداشتی مصلی طی روزهای اخیر به شکل قابل توجهی تقویت شده است.
مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با تأکید بر ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی از سوی شرکتکنندگان افزود: با توجه به گرمای هوا، از زائران درخواست میشود آمادگی لازم برای حضور در شرایط جوی را داشته باشند، هرچند امکانات لازم برای کاهش آثار گرما و ارائه خدمات درمانی در محل مراسم پیشبینی شده است.
توکلی تصریح کرد: تمامی مراکز تهیه و توزیع غذا، آشپزخانهها و محلهای پختوپز مربوط به شهرداری تهران، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاههای مسئول توسط بازرسان و مراقبان بهداشت مورد بازدید و نظارت قرار گرفتهاند و همچنین برای موکبهای مردمی که بهصورت خودجوش در سطح تهران و شهرستانهای اطراف فعالیت میکنند نیز با همکاری سپاه و بسیج، نظارتهای بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی خدمات درمانی، دارویی و اقلام مصرفی در مراکز درمانی به صورت رایگان در اختیار زائران قرار خواهد گرفت و هزینههای مربوط به خدمات بیمارستانی نیز از سوی مراکز درمانی مدیریت میشود تا مراجعهکنندگان با مشکلی مواجه نشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از صدور بخشنامه برای افزایش ساعات فعالیت داروخانهها خبر داد و گفت: علاوه بر داروخانههای شبانهروزی، داروخانههای شهر تهران نیز در صورت نیاز میتوانند تا ساعت ۲۴ به ارائه خدمات دارویی ادامه دهند تا دسترسی زائران به دارو و خدمات دارویی بدون وقفه تأمین شود.
بیمارستانهای سیار با حضور متخصصان و ذخایر کامل دارویی آماده خدمترسانی به زائران هستند
توکلی با اشاره به جزئیات بیشتر از امکانات درمانی پیشبینیشده برای این مراسم، گفت: بیمارستانهای سیار مستقر در محل برگزاری مراسم با حضور پزشکان متخصص، کادر درمان و تجهیزات کامل تشخیصی و درمانی، آماده ارائه خدمات به زائران هستند.
وی اظهار کرد: در این مراکز، حضور متخصصان رشتههای مختلف از جمله متخصص زنان پیشبینی شده و خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز به مراجعهکنندگان ارائه خواهد شد.
توکلی افزود: امکانات پاراکلینیکی از جمله انجام سونوگرافی، خدمات آزمایشگاهی، اقدامات تشخیصی و پروسیجرهای درمانی نیز در بیمارستانهای سیار فراهم شده است تا در صورت نیاز، بیماران بدون ارجاع غیرضروری خدمات لازم را دریافت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به توان عملیاتی این مراکز گفت: در هر یک از بیمارستانهای سیار، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر از اعضای کادر درمان شامل پزشکان، پرستاران و نیروهای پشتیبانی حضور خواهند داشت و بهصورت شبانهروزی به ارائه خدمات میپردازند.
وی تأکید کرد: تمامی بیمارستانهای مستقر در محل مراسم از نظر دارو، سرم و تجهیزات مصرفی بهطور کامل پشتیبانی شدهاند و ذخایر کافی برای پاسخگویی به نیازهای احتمالی در نظر گرفته شده است.
قم با حداکثر ظرفیت درمانی و امدادی آماده میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است
در ادامه؛ علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، از آمادهباش کامل حوزه سلامت این استان برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای درمانی، بهداشتی و امدادی استان برای خدمترسانی به زائران بسیج شده و مراکز درمانی با حداکثر توان در آمادهباش قرار دارند.
ابرازه ادامه داد: استان قم از روزهای گذشته میزبان پیکر مطهر رهبر شهید در حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران بوده و با توجه به برگزاری مراسم در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه، از شامگاه دوشنبه شاهد ورود گسترده زائران از تهران و سایر استانها خواهیم بود.
وی افزود: پیشبینی میشود علاوه بر زائرانی که از تهران به قم میآیند، جمع زیادی از مردم استانهای مرکزی، همدان، اراک و کاشان نیز از مسیرهای منتهی به قم در مراسم حضور یابند؛ از این رو تمهیدات ویژهای برای پوشش امدادی و درمانی این مسیرها در نظر گرفته شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به تقویت ناوگان اورژانس گفت: با همکاری سازمان اورژانس کشور و دانشگاههای علوم پزشکی، ۷۵ دستگاه آمبولانس از سایر استانها به قم اعزام شده و تعداد پایگاههای اورژانس جادهای نیز دو تا سه برابر افزایش یافته است و همچنین ۱۵ دستگاه اتوبوسآمبولانس برای ارائه خدمات در محل مراسم و مسیرهای تردد مستقر خواهند شد.
وی ادامه داد: در محدوده مسجد مقدس جمکران، یک بیمارستان صحرایی ۵۰ تختخوابی در داخل مجموعه و یک بیمارستان صحرایی تخصصی دیگر در پارکینگ شماره ۳ مستقر شده است و علاوه بر این، مرکز درمانی تخصصی طهورا در نزدیکی جمکران با اتاق عمل، درمانگاههای تخصصی و تجهیزات کامل پزشکی آماده پذیرش بیماران خواهد بود.
ابرازه از استقرار گسترده نیروهای امدادی خبر داد و گفت: حدود ۵۵۰ نفر از نیروهای اورژانس ۱۱۵ در مأموریت خدمترسانی حضور دارند و ۶۰ تیم بهداشتی نیز بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موکبها و مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران نظارت خواهند کرد.
وی با اشاره به آمادهباش مراکز درمانی استان تصریح کرد: تمامی بیمارستانهای دانشگاهی، خصوصی و خیریه قم در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه در آمادهباش کامل قرار دارند و تمامی اعمال جراحی الکتیو لغو شده است تا ظرفیت لازم برای پذیرش احتمالی مراجعان و مصدومان فراهم باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: با توجه به گرمای هوا، بیمارستانهای استان بهویژه بیمارستان تخصصی کودکان، مراکز دیالیز و بخشهای اورژانس با حضور صددرصدی پزشکان متخصص، پرستاران و کادر درمان فعالیت خواهند کرد تا خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و همچنین مراکز درمانی خصوصی و خیریه بهصورت کامل در محل خدمت حاضر خواهند بود. در این مراسم حدود ۲ هزار و ۸۰۰ پرستار و بیش از ۴۰۰ پزشک و پزشک متخصص به ارائه خدمات درمانی خواهند پرداخت.
ابرازه همچنین از استقرار موکبهای سلامت و پستهای امدادی در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) تا مسجد مقدس جمکران خبر داد و گفت: این مراکز با آموزش و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی فعالیت میکنند و جمعیت هلالاحمر نیز با استقرار ۱۳ پست امدادی در فواصل استاندارد، خدمات امدادی مورد نیاز زائران را ارائه خواهد کرد.
شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از آمادهباش کامل حوزه سلامت خراسان رضوی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس خبر داد و گفت: تمامی مراکز درمانی، بهداشتی و امدادی استان با حداکثر ظرفیت برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم آماده هستند.
شبستری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد هماهنگی میان دانشگاههای علوم پزشکی خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حضور گسترده زائران از سراسر کشور، از صبح روز دوشنبه تا پایان مراسم تدفین و حتی تا پایان هفته، تمامی ظرفیتهای حوزه سلامت در حالت آمادهباش کامل قرار خواهند داشت.
وی افزود: با برگزاری مراسم تدفین در حرم مطهر امام رضا (ع)، تمهیدات ویژهای برای پوشش درمانی و امدادی در داخل حرم مطهر، حلقههای پیرامونی و خیابانهای منتهی به حرم پیشبینی شده است تا خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه شهر مشهد در طول سال تجربه مدیریت اجتماعات میلیونی را دارد، گفت: با این حال، با توجه به پیشبینی حضور جمعیتی فراتر از شرایط معمول، علاوه بر حرم مطهر، تمامی مناطق شهر مشهد و حتی شهرهای اطراف نیز در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: بیمارستانهای صحرایی، مراکز درمانی موقت و تیمهای امدادی در مسیرهای منتهی به حرم و نقاط مختلف شهر مستقر شدهاند و نیروهای داوطلب حوزه سلامت نیز برای پشتیبانی از ارائه خدمات سازماندهی شدهاند.
شبستری تأکید کرد: تمامی بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مراکز درمانی و مراکز بهداشتی استان با آمادگی ۱۰۰ درصدی در این مأموریت مشارکت دارند و وظایف هر مجموعه بهصورت مشخص ابلاغ شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی و حوزه سلامت، مشهد مقدس بتواند میزبان شایستهای برای زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب باشد و خدمات درمانی و امدادی در بالاترین سطح به مردم ارائه شود. سامانههای هوشمند و چندلایه ارتباطی برای مدیریت خدمات سلامت در مراسم تشییع پیشبینی شده است.
در ادامه؛ میعادفر با اشاره به آمادگی کامل حوزه سلامت برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: تمامی فرآیندهای حوزه سلامت، از خدمات پیشبیمارستانی تا خدمات بیمارستانی، بر بستر سامانههای هوشمند مدیریت میشود و برای حفظ ارتباطات عملیاتی در شرایط مختلف، لایههای متعدد ارتباطی پیشبینی شده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده خدمات حوزه سلامت به صورت الکترونیک و هوشمند انجام میشود و در کنار آن، شبکههای ارتباطی متنوعی شامل تلفن همراه، بیسیم و سایر بسترهای ارتباطی مستقل در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز هرگونه اختلال در یکی از شبکهها، ارتباط میان مرکز فرماندهی و نیروهای عملیاتی قطع نشود.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: با توجه به پیشبینی حضور جمعیت گسترده و متراکم در مراسم، احتمال وقوع حوادث و شرایط پیشبینینشده وجود دارد؛ از این رو، سناریوهای مختلف مدیریت بحران طراحی شده و سامانههای ارتباطی به صورت چندلایه آماده ارائه خدمت هستند.
میعادفر با تأکید بر اهمیت ارزیابی عملکرد در چنین مأموریتهایی گفت: علاوه بر تیمهای عملیاتی، یک تیم مستقل از خارج مجموعه اورژانس و با همکاری یکی از دانشگاهها مسئول نظارت و ارزیابی عملکرد سامانههای عملیاتی شده است تا تمامی فرآیندها به صورت دقیق پایش شود.
وی ادامه داد: این تیم پس از پایان مأموریت، گزارشی جامع از نقاط قوت، نقاط ضعف، چالشها و پیشنهادهای اصلاحی ارائه خواهد کرد تا نتایج آن در برنامهریزیهای آینده و ارتقای آمادگی حوزه سلامت مورد استفاده قرار گیرد.
توکلی از فعالسازی سامانههای هوشمند و پیشبینی شبکههای ارتباطی چندلایه برای مدیریت خدمات سلامت در این مراسم خبر داد.
توکلی اظهار کرد: تمامی فرآیندهای حوزه سلامت، از خدمات پیشبیمارستانی تا خدمات بیمارستانی، بهصورت الکترونیک و بر بستر سامانههای هوشمند مدیریت میشود تا هماهنگی میان بخشهای مختلف درمانی و امدادی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
وی افزود: برای حفظ پایداری ارتباطات، لایههای مختلف ارتباطی پیشبینی شده است؛ بهگونهای که علاوه بر شبکه تلفن همراه، از سامانههای بیسیم و بسترهای ارتباطی مستقل نیز استفاده خواهد شد تا در صورت بروز هرگونه اختلال در یکی از شبکهها، ارتباط میان مراکز فرماندهی، بیمارستانها و تیمهای عملیاتی قطع نشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به حجم بالای جمعیت پیشبینیشده در مراسم گفت: با توجه به شرایط ویژه و احتمال وقوع حوادث یا شرایط غیرمنتظره، سناریوهای مختلف عملیاتی طراحی شده و تمامی زیرساختهای ارتباطی و مدیریتی برای پاسخگویی سریع به هرگونه وضعیت احتمالی در آمادهباش کامل قرار دارند.
توکلی همچنین از پیشبینی نظام ارزیابی مستقل برای این عملیات خبر داد و تصریح کرد: تیمی خارج از ساختار اجرایی و با همکاری یکی از دانشگاهها، مسئول نظارت و ارزیابی عملکرد سامانههای حوزه سلامت خواهد بود تا ضمن پایش روند ارائه خدمات، گزارش جامعی از نقاط قوت، چالشها و زمینههای بهبود تهیه کند.
وی خاطرنشان کرد: نتایج این ارزیابی در برنامهریزیهای آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا با رفع نواقص احتمالی و تقویت نقاط قوت، آمادگی حوزه سلامت برای مدیریت اجتماعات گسترده و مأموریتهای مشابه بیش از پیش ارتقا یابد.
ابرازه افزود: دو فروند بالگرد اورژانس هوایی در قم مستقر هستند تا در صورتی که به هر دلیل امکان ارائه خدمات درمانی یا انتقال بیمار از داخل جمعیت، مسجد مقدس جمکران یا حلقه مرکزی مراسم از طریق مسیرهای زمینی فراهم نباشد، بیماران و مصدومان از طریق اورژانس هوایی به مراکز درمانی منتقل شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، از استقرار دو فروند بالگرد اورژانس هوایی برای پشتیبانی از خدمات درمانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قم خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای انتقال سریع بیماران و مصدومان احتمالی از محل برگزاری مراسم به مراکز درمانی پیشبینی شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه مراسم در مسجد مقدس جمکران، نقاط پرخطر و مناطقی که احتمال بروز حادثه یا نیاز به خدمات فوریتی در آنها بیشتر است، از پیش شناسایی شده و برنامهریزیهای لازم برای پوشش درمانی آنها انجام شده است.
میعادفر با تشریح آخرین تمهیدات اورژانس برای پوشش مراسم تشییع، از پیشبینی مسیرهای ویژه انتقال بیماران، هماهنگی با مترو و شهرداری تهران و استقرار گسترده موتورلانسها خبر داد و گفت: در ایستگاههای متروی متصل به محل برگزاری مراسم، ورود و خروج عمومی جمعیت پیشبینی نشده و این ایستگاهها صرفاً برای مأموریتهای فوریتهای پزشکی در نظر گرفته شدهاند.
به گفته وی ؛ تیمهای اورژانس در این ایستگاهها مستقر خواهند بود و هماهنگیهای لازم با مجموعه مترو انجام شده است تا اگر حادثهای رخ دهد و به دلیل تراکم جمعیت امکان انتقال بیماران از مسیرهای شمالی و جنوبی وجود نداشته باشد، مصدومان از طریق ایستگاههای مترو به مراکز درمانی منتقل شوند.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و دو ایستگاه مترو بهصورت خالی از جمعیت پیشبینی شدهاند تا صرفاً برای انتقال بیماران و مصدومان احتمالی مورد استفاده قرار گیرند.
میعادفر با اشاره به تجهیزات امدادی مستقر در مراسم اظهار کرد: علاوه بر آمبولانسها و اتوبوسآمبولانسها، حدود ۳۰۰ دستگاه موتورلانس نیز در این عملیات بهکار گرفته میشود که ۱۰۰ دستگاه آن برای نخستین بار وارد ناوگان اورژانس تهران خواهد شد.
وی ادامه داد: موتورلانسها بهویژه در مسیرهای پرتراکم و نقاطی که دسترسی خودروهای امدادی دشوار است، نقش مهمی در ارائه خدمات خواهند داشت. با استقرار حدود ۳۰۰ موتورلانس در نقاط مختلف، نیروهای اورژانس در فاصلهای نزدیک از یکدیگر حضور خواهند داشت و مردم نیز با توجه به لباس ویژه نیروهای اورژانس، بهراحتی میتوانند آنها را شناسایی کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: از این نظر هیچ جای نگرانی برای مردم وجود ندارد و همه تمهیدات لازم برای ارائه سریع خدمات درمانی و امدادی پیشبینی شده است.
وی درباره پوشش اورژانس در مترو نیز گفت: در ایستگاههای پرتردد پایگاههای اورژانس مستقر هستند و در صورت نیاز و با درخواست مسئولان مترو، این پایگاهها و نیروهای امدادی تقویت خواهند شد تا خدمات بدون وقفه به شهروندان ارائه شود.
میعادفر با ارائه توصیههایی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، بر رعایت نکات بهداشتی و ایمنی بهویژه در شرایط گرمای هوا تأکید کرد و گفت: رعایت چند توصیه ساده میتواند از بروز بسیاری از مشکلات جسمی در طول مراسم جلوگیری کند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم اظهار کرد: سالمندان باید از حضور طولانیمدت در میان جمعیت متراکم خودداری کنند و خانوادههایی که با کودکان در مراسم شرکت میکنند، مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: با توجه به اینکه بسیاری از مردم در این ایام لباس مشکی بر تن دارند، توصیه میشود بانوان برای کاهش اثر تابش مستقیم آفتاب از شال یا روسری روشن یا سفید و چفیه استفاده کنند و آقایان و بانوان نیز حتماً از کلاه بهره ببرند. همچنین تا حد امکان در محلهای سایه مستقر شوند.
میعادفر همراه داشتن آب آشامیدنی را ضروری دانست و گفت: اگرچه تمهیدات لازم برای توزیع آب در محل مراسم پیشبینی شده است، اما بهتر است شرکتکنندگان آب همراه داشته باشند تا از کمآبی و گرمازدگی پیشگیری شود.
وی همچنین به بیماران دارای بیماریهای زمینهای توصیه کرد: افرادی که به بیماریهای خاص مبتلا هستند، حتماً داروهای مورد نیاز خود را همراه داشته باشند. هرچند بیمارستانهای سیار و مراکز درمانی با تجهیزات کامل در محل مستقر شدهاند، اما ممکن است برخی داروهای تخصصی که هر بیمار بهطور اختصاصی مصرف میکند، در محل موجود نباشد.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: افرادی که وارد محل اصلی مراسم در مصلای تهران میشوند، پس از زیارت و حضور در مراسم، از توقف غیرضروری خودداری کرده و مسیر را برای ورود سایر زائران باز بگذارند تا همه علاقهمندان فرصت حضور در مراسم را داشته باشند.
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