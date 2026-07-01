«جای دندان پلنگ» صاحب پوستر شد؛ اجرا از ۲۱ تیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «جای دندان پلنگ» به نویسندگی و کارگردانی امیر امیری از ۲۱ تیر در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود و همزمان با آغاز پیش‌فروش بلیت سانس‌های آغازین از پوستر این اثر رونمایی شد.

«جای دندان پلنگ» درونمایه ای عاشقانه دارد و روایت هایی از عشق های نافرجام را در بستر جنگ ها و تلاطمات اجتماعی به نمایش می‌گذارد، روایت هایی از حقیقت عشق بین ۲ انسان که علی‌رغم تلخی‌ها قابل ستایش است و در جامعه امروزی به سختی می‌توان نمونه‌های این عشق های پاکبازانه را یافت.

پوریا فرجی و ساناز قلی زاده بازیگران این نمایش هستند. فاطمه علیپور دستیار کارگردان این اثر نمایشی است و مرشد محمد نیری پسند آهنگسازی این اثر را برعهده دارد.

برخی از عوامل این نمایش عبارتند از مسعود چنگی طراح صدا، علیرضا آذری‌راد عکاس، اردلان قنبری مدیر رسانه، سعید معتمدی نوازنده، مهدی متولیان طراح پوستر، حسین ظاهری طراح صحنه، طاها امیری دستیار نور، علی جعفری مدیر تشریفات، امیر امیری طراح لباس و محمدرضا صدیق و مهلا صاحبی طراحان تیزر.

امیر امیری پیش از این نویسندگی وکارگردانی نمایش های «فراموشان»، «عمو لاوروف»، «مجلس قتل رئیس جمهور»، «ملاقات مرد دوزخی» و «بازجویی» را به‌عهده داشته است.