به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «میان دو نفس» با ترجمه و کارگردانی روجا رمضانی و تهیهکنندگی بهنام ابوالقاسم، در ماههای تیر و مرداد سال جاری در سالن شماره چهار مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه میرود.
این اثر نمایشی که نوشته دانکن مکمیلان نویسنده سرشناس بریتانیایی است، جدیدترین تجربه کارگردانی روجا رمضانی است. رها جهانشاهی به عنوان مجری طرح و مدیر تولید در این پروژه حضور دارد.
رمضانی که فارغالتحصیل رشته سینما از دانشگاه تورنتو (U of T) است، پیش از این به عنوان مترجم، دستیار کارگردان و بازیگر در پروژههای مختلف هنری حضور داشته است.
نمایش «میان دو نفس» گفتگویی بیوقفه و پر تنش میان زن و مردی جوان است که در میانه صف یک فروشگاه، ناگهان تصمیم به بچهدار شدن میگیرند؛ تصمیمی که آنها را وارد سفری عاطفی، پیچیده و پر فراز و نشیب میکند.
مکمیلان در این اثر با زبانی پویا، گزنده و طبیعی، اضطرابها و دغدغههای انسان معاصر را به تصویر میکشد.
اطلاعات تکمیلی درباره زمان دقیق اجرا، عوامل این نمایش بهزودی اعلام میشود.
نظر شما