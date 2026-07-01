  1. هنر
  2. تئاتر
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

«میان دو نفس» روی صحنه تماشاخانه لبخند می‌رود

«میان دو نفس» روی صحنه تماشاخانه لبخند می‌رود

نمایش «میان دو نفس» با ترجمه و کارگردانی روجا رمضانی در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «میان دو نفس» با ترجمه و کارگردانی روجا رمضانی و تهیه‌کنندگی بهنام ابوالقاسم، در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری در سالن شماره چهار مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی که نوشته دانکن مک‌میلان نویسنده سرشناس بریتانیایی است، جدیدترین تجربه کارگردانی روجا رمضانی است. رها جهانشاهی به عنوان مجری طرح و مدیر تولید در این پروژه حضور دارد.

رمضانی که فارغ‌التحصیل رشته سینما از دانشگاه تورنتو (U of T) است، پیش از این به عنوان مترجم، دستیار کارگردان و بازیگر در پروژه‌های مختلف هنری حضور داشته است.

نمایش «میان دو نفس» گفتگویی بی‌وقفه و پر تنش میان زن و مردی جوان است که در میانه‌ صف یک فروشگاه، ناگهان تصمیم به بچه‌دار شدن می‌گیرند؛ تصمیمی که آنها را وارد سفری عاطفی، پیچیده و پر فراز و نشیب می‌کند.

مک‌میلان در این اثر با زبانی پویا، گزنده و طبیعی، اضطراب‌ها و دغدغه‌های انسان معاصر را به تصویر می‌کشد.

اطلاعات تکمیلی درباره زمان دقیق اجرا، عوامل این نمایش به‌زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 6876652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها