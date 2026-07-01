به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، انجمن گریم و ماسک خانه تئاتر با انتشار بیانیه‌ای نرخ فعالیت اعضای این انجمن را اعلام کرد.

در بیانیه انجمن آمده است:

«قابل توجه اعضای گرامی انجمن چهره پردازان تئاتر نرخ مصوب سال ۱۴۰۵ برای کف دستمزدها به شرح زیر اعلام شده است و از همکاران گرامی انتظار می‌رود در فعالیت‌های خود کف دستمزد این نرخ‌نامه را رعایت کنند. یادآور می‌شود بستن قرار داد با سفارش دهنده الزامیست که در صورت هرگونه مشکل عزیزان بتوانند از نظر حقوقی پیگیری های لازم را انجام دهند.

طراحی گریم: ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان

مجری درجه یک با ۲۵ سال سابقه (روزانه): ۲۰۰۰۰۰۰ تومان

مجری درجه ۲ با ۱۵ سال سابقه (روزانه): ۱۵۰۰۰۰۰ تومان

مجری گریم (روزانه): ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

دستیار گریم (روزانه): ۵۰۰۰۰۰ تومان

متریال مصرفی بر عهده سفارش دهنده است و در قرارداد شیوه پیش پرداخت اقساط تسویه و تسویه کامل بیان شود.

در قرارداد مراکز یا اشخاص طرف اول و دوم قرارداد به روشنی بیان و شورا یا محل حل اختلاف در صورت عدم انجام تعهدات طرفین در قرارداد بیان شود.

امضای شهود در قرارداد لحاظ شود. با توجه به تنوع و شیوه تعامل طرفین قرارداد متن مشخصی اکنون پیشنهاد نمی‌شود و تنها موارد یاد شده در قرارداد و دیگر توافقات جاری طرفین ذکر شود. تمامی اعضای انجمن چهره‌پردازان برای ساماندهی نرخ کف دستمزدها شایسته است این تعرفه را در تعاملات صنفی خود لحاظ کنند.»