به گزارش خبرنگار مهر محمد دنکوب عصر چهارشنبه در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با موضوع «پیلهوری و ملوانی» اظهار کرد: منطقه آزاد اینچهبرون زمانی میتواند به موتور محرک اقتصاد گلستان تبدیل شود که توسعه ترانزیت و تجارت ترانزیتی بهعنوان اولویت اصلی در این منطقه دنبال شود.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد بدون برخورداری از زیرساختهای مناسب حملونقل و ترانزیت، توجیه اقتصادی نخواهد داشت، افزود: توسعه تجارت در اینچهبرون مستلزم تکمیل زیرساختهای لجستیکی و تقویت کریدورهای حملونقل است.
دنکوب با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت خارجی، گفت: اتاق بازرگانی گرگان میتواند با مطالبهگری مؤثر، زمینه رفع موانع صادرات مرزی و توسعه مبادلات تجاری استان را فراهم کند.
وی با اشاره به روند اقتصاد جهانی افزود: طی سالهای اخیر بسیاری از کشورها توسعه اقتصادی خود را بر پایه صادرات بنا کردهاند و گلستان نیز برای عبور از مشکلات اقتصادی، راهی جز حرکت به سمت اقتصاد صادراتمحور ندارد.
مشاور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه استان سال گذشته رشد اقتصادی منفی ۰.۴ درصدی را تجربه کرده است، اظهار کرد: این وضعیت زنگ خطری برای اقتصاد گلستان است و جبران آن نیازمند توسعه صادرات، تکمیل زیرساختهای تجاری و سرمایهگذاری در حوزه حملونقل است.
دنکوب با تأکید بر اهمیت اجرای کریدور ریلی شمال کشور اظهار کرد: بدون تکمیل این کریدور، دستیابی به اهداف صادراتی استان امکانپذیر نیست و انتظار میرود اجرای پروژههای ریلی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین با انتقاد از ساختار بنگاههای اقتصادی استان گفت: بسیاری از بنگاههای تجاری گلستان هنوز با رویکرد صادراتمحور فعالیت نمیکنند و این موضوع یکی از موانع اصلی افزایش سهم استان در تجارت خارجی است.
مشاور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به سهم اندک گلستان از صادرات کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم دلاری استان از صادرات ایران تنها نیم درصد است و افزایش این سهم، مستلزم برنامهریزی هدفمند، توسعه زیرساختهای صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان خواهد بود.
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