به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ملک‌حسینی به همراه معاونان و جمعی از مدیران آخرین وضعیت اجرای پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی، روند عملیات عمرانی و مسائل فنی طرح‌های منطقه آزاد اینچه برون را بررسی کرد.

وی در این بازدید با تأکید بر اهمیت تکمیل به‌موقع پروژه‌های زیرساختی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق اهداف منطقه آزاد اینچه‌برون و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت جهادی دنبال شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های اجرایی افزود: رفع موانع احتمالی، تسریع در روند اجرا و نظارت مستمر بر کیفیت پروژه‌ها از اولویت‌های اصلی سازمان است تا طرح‌ها در چارچوب زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسند.

ملک‌حسینی همچنین بر رعایت استانداردهای فنی و حفظ کیفیت در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای طرح‌های عمرانی باید علاوه بر سرعت، با دقت و کیفیت لازم همراه باشد تا زیرساخت‌های ایجادشده پاسخگوی نیازهای آینده منطقه باشد.

وی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد اینچه‌برون با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، مرزی و ترانزیتی، نیازمند زیرساخت‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری است و سازمان با جدیت روند اجرای پروژه‌ها را تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری کامل پیگیری خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون در پایان بر تداوم بازدیدهای میدانی و پایش مستمر طرح‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش نقش این منطقه در چرخه تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد بود.