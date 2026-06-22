به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه دوشنبه در نشست با مدیرعامل و شورای معاونان سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون بر ضرورت برنامه‌ریزی اصولی برای توسعه منطقه آزاد اینچه‌برون تأکید کرد و گفت: طراحی و جانمایی فعالیت‌ها باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی استان و با نگاهی بلندمدت انجام شود تا در آینده محدودیتی برای توسعه یا تعارض در کاربری‌ها ایجاد نشود.

وی با اشاره به اهمیت جانمایی صحیح زون‌های صنعتی و اقتصادی افزود: استقرار صنایع شیمیایی و صنایع بزرگ باید به گونه‌ای باشد که مانعی برای توسعه سایر بخش‌ها ایجاد نکند و امکان توسعه متوازن منطقه حفظ شود.

کیان‌مهر با بیان اینکه گلستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنایع غذایی، لجستیک و تجارت با کشورهای همسایه برخوردار است، اظهار کرد: توسعه منطقه آزاد اینچه‌برون باید با تکیه بر این مزیت‌ها و با هدف تقویت فعالیت‌های صادرات‌محور و جذب سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌ها را از الزامات موفقیت منطقه آزاد دانست و گفت: تکمیل راه‌های دسترسی، اتصال به شبکه ریلی، ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و تأمین خدمات زیربنایی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به موضوع واردات خودرو در مناطق آزاد تأکید کرد: تدوین ضوابط و سازوکارهای شفاف در این حوزه، ضمن رفع هرگونه ابهام، زمینه استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد در مسیر توسعه اقتصادی استان را فراهم خواهد کرد.