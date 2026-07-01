به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، از چهار گروه خواست با رعایت نکات ایمنی و امدادی در این مراسم شرکت کنند.

وی گفت: سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای به‌ویژه بیماران قلبی، عروقی و تنفسی نیازمند توجه و مراقبت بیشتری هستند و بهتر است هنگام حضور در مراسم حتماً یک همراه داشته باشند.

خالدی افزود: افرادی که داروی خاص مصرف می‌کنند، داروهای مورد نیاز خود را به میزان حداقل پنج روز همراه داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل با کمبود دارو مواجه نشوند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر تأکید کرد: در صورت وقوع هرگونه حادثه یا بروز مشکل جسمی، مردم با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند یا به نزدیک‌ترین مرکز هلال احمر شامل چادرهای امدادی، بیمارستان‌های سیار یا نیروهای امدادی که با لباس هلال احمر در محل حضور دارند مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات دقیق به نیروهای امدادی، روند رسیدگی و آغاز اقدامات درمانی را تسریع کرده و به امدادگران کمک می‌کند خدمات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به افراد نیازمند ارائه دهند.