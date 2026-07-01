به گزارش خبرنگار مهر، فرزین دبیری در مراسم استقبال از تیم ملی فوتبال ایران که با سه تساوی از جام جهانی حذف شد گفت: باید رویکردمان را برای رویدادهای آینده تغییر دهیم تا بتوانیم به مراحل بالاتر صعود کنیم.

وی ادامه داد: درست است که ما در سه مسابقه شکست نخوردیم اما اگر بازی تدارکاتی بهتری داشتیم می توانستیم از گروه مان صعود کنیم. البته اگر نیوزیلند بازی دوم یا سوم ما بود می توانستیم برنده شویم و صعود کنیم.

دبیری افزود: کادر فنی باید به این فکر می کرد که تیم ملی با ۳ امتیاز صعود نمی کند. از ۸ تیمی که به عنوان تیم سوم صعود کردند فقط یک تیم ۳ امتیازی بود و بقیه ۴ امتیاز گرفته بودند. ما باید ۴ امتیاز را می گرفتیم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: دستاورد تیم ملی ایران از جام جهانی جنگیدن و تلاش بازیکنان بودند که تا آخرین لحظه برای ایران جنگیدند. می توانستیم صعود کنیم اما برخی عوامل اجازه این کار را به ما نداد.