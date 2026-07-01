به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال در بازگشت اعضای تیم ملی فوتبال از رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ به ایران اظهار داشت: در تاریخ ۱۱ خرداد، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی مطابق با رده‌بندی جدول لیگ برتر معرفی شوند. اما پس از آن تصمیم بر این شد که یک تورنمنت سه‌جانبه بین تیم‌های پرسپولیس، چادرملو و گل‌گهر برگزار شود تا سومین نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های باشگاهی آسیا مشخص شود.

وی ادامه داد: مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای معرفی نمایندگان کشورها در رقابت‌های باشگاهی فصل آینده، ۲۵ ماه می بود، اما ما از AFC درخواست کردیم که فرصت بیشتری در اختیار فوتبال ایران قرار دهد تا بتوانیم این تورنمنت را برگزار کنیم. اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا با این درخواست موافقت نکند، مطابق با رنکینگ و جایگاه تیم‌ها در جدول لیگ برتر، نمایندگان ایران معرفی و راهی مسابقات آسیایی خواهند شد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به دلیل برگزاری این تورنمنت افزود: با توجه به اینکه تیم‌های پرسپولیس و چادرملو یک بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها داشتند، تصمیم بر این شد که برای تعیین نماینده سوم، یک تورنمنت سه‌جانبه برگزار شود.

ممبینی درباره حضور مسئولان فدراسیون فوتبال در شهر تیخوانا مکزیک هم گفت: همه تیم‌های حاضر در جام جهانی بیش از ۱۰۰ همراه داشتند و طبیعی بود که مسئولان فدراسیون فوتبال نیز در کنار اعضای تیم ملی حضور داشته باشند. اگر در مکزیک همراه تیم ملی نبودیم، قطعاً مشکلات بیشتری برای تیم به وجود می‌آمد. ضمن اینکه تیم ملی ما در آمریکا مدیر تیم و مسئول رسانه‌ای نداشت و حضور مسئولان فدراسیون از این جهت نیز ضروری بود.

وی درباره آرای کمیته استیناف اظهار داشت: کمیته استیناف یک مرجع مستقل است و ممکن است هر رأیی صادر شود. فدراسیون در تصمیمات این کمیته دخالتی ندارد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در پایان با تمجید از عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد: این نخستین جام جهانی بود که تیم ملی ایران بدون شکست مسابقات خود را به پایان رساند و این یک دستاورد بزرگ برای فوتبال کشورمان محسوب می‌شود. البته در برخی مسابقات بدشانس هم بودیم؛ در هر سه بازی موقعیت‌های بسیار خوبی برای گلزنی داشتیم و معتقدم می‌توانستیم نتایج بهتری کسب کنیم. با این حال، تمام رسانه‌های بین‌المللی از عملکرد تیم ملی ایران به نیکی یاد کردند و این موضوع نشان‌دهنده کیفیت فنی و شخصیت تیم ملی در این رقابت‌ها بود.