به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحمان سالاری اظهار داشت: کارشناسان و مردم بر این باورند که تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بدشانس بود و شایستگی صعود به مرحله بعد را داشت، اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که این اتفاق محقق نشد. با این حال، حضور در جام جهانی تجربه‌ای ارزشمند برای فوتبال ایران بود و بدون تردید نقاط قوت و ضعف تیم ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از همین امروز نیز برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمند در جام ملت‌های آسیا آغاز خواهد شد.

وی افزود: به تعبیر رهبر شهید انقلاب، امروز زمان چند برابر کار کردن است. در روزهایی قرار داریم که در ایام تشییع ایشان هستیم و همان‌گونه که در دوره گذشته از عملکرد تیم ملی و دروازه‌بان تیم ملی تمجید کردند، اگر امروز نیز در میان ما حضور داشتند، قطعاً از عملکرد بازیکنان تیم ملی رضایت داشتند و از آنان تقدیر می‌کردند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون فوتبال گل‌گهر را به عنوان سومین نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی معرفی کرده و چرا مصوبات هیئت رئیسه درباره این موضوع به صورت شفاف اعلام نشده است، گفت: مصوبات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال لازم‌الاجرا است و ریاست این هیئت نیز بر عهده مهدی تاج قرار دارد. هر تصمیمی که در هیئت رئیسه اتخاذ شود، باید به مرحله اجرا برسد. مصوبه هیئت رئیسه برگزاری تورنمنت سه‌جانبه میان تیم‌های پرسپولیس، گل‌گهر و چادرملو اردکان برای تعیین نماینده سوم ایران در آسیا بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود نخستین مصوبه هیئت رئیسه معرفی نمایندگان بر اساس جدول رده‌بندی لیگ برتر بوده است، اظهار داشت: تاکنون چنین موضوعی را نشنیده‌ام و اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد، باید از سوی مسئولان منتشر شود. آنچه در هیئت رئیسه به تصویب رسید، معرفی تیم‌های واجد شرایط به کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. بر همین اساس مقرر شد شش تیم به AFC معرفی شوند. سهمیه لیگ نخبگان آسیا مشخص شده و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز بر اساس مصوبه هیئت رئیسه تعیین تکلیف خواهد شد.

سالاری ادامه داد: برای رسیدن به این تصمیم، چندین جلسه هیئت رئیسه برگزار شد و حتی کارگروه تخصصی تشکیل شد. اعضای این کارگروه ساعت‌ها درباره ابعاد مختلف موضوع بحث و بررسی کردند تا در نهایت بهترین و منطقی‌ترین راهکار انتخاب شود و بر همین اساس، برگزاری تورنمنت سه‌جانبه به تصویب رسید.

وی درباره برخورد با افرادی که از اجرای مصوبات هیئت رئیسه سرپیچی کنند، تصریح کرد: در صورتی که فردی از اجرای مصوبات هیئت رئیسه خودداری کند یا مانع اجرای آن شود، مطابق آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال با وی برخورد خواهد شد. هیچ فردی در این زمینه مصونیت ندارد و مصوبات هیئت رئیسه برای همه لازم‌الاجرا است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: مهدی تاج و هدایت ممبینی در حال رایزنی با کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند تا مصوبه برگزاری تورنمنت سه‌جانبه مورد موافقت AFC قرار گیرد. همچنین رئیس فدراسیون نیز قرار است این موضوع را به صورت مستقیم با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح کند. تمام تلاش فدراسیون بر این است که مصوبه هیئت رئیسه اجرایی شود.

سالاری درباره ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی نیز گفت: پس از پایان تعطیلات، از امیر قلعه‌نویی دعوت خواهیم کرد تا ضمن قدردانی از زحمات وی و کادر فنی در جام جهانی، برنامه‌های تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های آسیا مورد بررسی قرار گیرد. هدف فدراسیون پایان دادن به طلسم قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا است و همه تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: در مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی، هر اقدامی که در توان فدراسیون بود انجام شد و هیچ کوتاهی در این زمینه صورت نگرفت. جزئیات اقدامات انجام‌شده در آینده از سوی رئیس فدراسیون و روابط عمومی اعلام خواهد شد، اما از همین امروز روند آماده‌سازی تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا آغاز شده است.

سالاری در پایان درباره وضعیت تیم امید و رده‌های پایه گفت: تیم ملی امید با هدایت حسین عبدی فعالیت خود را آغاز کرده و برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌شود. این تیم یک اردوی تدارکاتی در آنتالیا برگزار کرده و اردوی دیگری نیز در برنامه دارد. همچنین فدراسیون در تلاش است دیدارهای تدارکاتی مناسبی برای تیم امید، تیم ملی جوانان و تیم ملی نوجوانان فراهم کند. امیدواریم تیم امید با هدایت حسین عبدی پس از سال‌ها موفق به کسب سهمیه المپیک شود. در حال حاضر تیم‌های امید و جوانان در اردو حضور دارند و اردوی تیم ملی نوجوانان نیز از نیمه دوم تیرماه آغاز خواهد شد.