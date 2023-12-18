آغاز مراسم خاکسپاری پیکر شهید گمنام در بیجار

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم خاکسپاری شهید گمنام دوران دفاع مقدس پیش از ظهر دوشنبه بر دستان مردم شهر بیجار تشییع و در یادمان شهدای گمنام شرکت سیمان کردستان آرام گرفت.

عصر یکشنبه بود که با استقبال رسمی مسؤولان شهرستانی، خانواده شهدا و جمعی از مردم بیجار، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس از پلیس راه سنندج-بیجار وارد شهرستان بیجار شد.

فرمانده سپاه ناحیه بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکر مطهر شهید پس از تشییع در مسیر چهارراه آزادگان تا پارک ۱۵ خرداد جوار شهدای گمنام بیجار در محل یادمان شهدا در شرکت سیمان کردستان خاکسپاری شد.

سرهنگ حسین رجب پور افزود: ما مدیون و مرهون خون شهدا هستیم و باید جوانان را بیش از پیش با آرمان‌های شهدا آشنا کنیم.

وی ادامه داد: شهدا دارای خصوصیات اخلاقی بی‌شماری هستند و امروز باید شخصیت کم‌نظیر شهدا به نسل معاصر به خوبی معرفی شود.

لازم به ذکر است؛ این آئین معنوی با حضور گسترده خانواده‌های شهیدان و ایثارگران، مردم و مسئولان با برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برگزار شد.

گفتنی است؛ مراسم شبی با شهدا و وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام با حضور جمعی از مسئولان و مردم شهیدپرور بیجار در مساجد ولیعصر (عج) و فاطمیه و سپس شبی با شهدا در حسینیه این شهر برگزار شد.